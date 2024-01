“Grande Fratello”, Garibaldi viene nominato da Beatrice: cosa succede dopo

È andata in onda ieri la 31esima puntata del Grande Fratello, la seconda di questo 2024. Tantissimi colpi di scena e gli immancabili scontri tra gli inquilini. Ad abbandonare la casa è stata Rosanna Fratello, mentre a finire diretto al nomination per eliminazioni Stefano, dopo aver infranto il regolamento riportando notizie dall’esterno. Le nomination, invece di questa settimana per decretare chi affiancherà Stefano sono Sergio, Federico e Beatrice. Proprio quest’ultima, con una nomination palese ha dato il suo voto a Giuseppe che non l’ha presa bene. Ecco cosa è successo dopo.

Garibaldi viene nominato da Beatrice, la motivazione

La parte finale delle puntate del Grande Fratello è caratterizzata dalle nomination. Ieri sera , Alfonso Signorini ha chiamato all’ordine i concorrenti e Beatrice Luzzi ha dato il suo voto a Giuseppe Garibaldi, con una motivazione che ha lasciato di stucco il bidello. “Io voto Giuseppe perché si è confermato per l’ennesima volta un gran maleducato. Perché ha detto ai due ragazzi nuovi ‘faremo le scarpe’, non considerando che anche Monia, Greta e Perla erano lì a tavola. Sono rimaste profondamente imbarazzate e mortificate“

A sua volta Giuseppe si è giustificato dicendo che la sua battuta era diretta solo ai nuovi inquilini Stefano Miele e Sergio D’Ottavi e non alle ragazze. “Loro non se la sono presa”, ha assicurato Garibaldi. Così Beatrice Luzzi ha interrogato le coinquiline, in particolare Monia La Ferrera che ha ammesso, effettivamente, come Giuseppe avrebbe potuto usare altri modi. Ma non è finita qui, dopo la diretta lo scontro è continuato. (continua dopo le foto)

Cosa è successo dopo la diretta

Nelle battute finali Giuseppe ha continuato a difendere le sue ragioni, mentre Beatrice continuava a puntargli il dito. Sembrava finita li, ma dopo la conclusione della diretta Garibaldi è tornato sull’argomento e si è sfogato con le sue amiche Anita e Rosa. Inizialmente si è detto pentito di aver nominato Sergio anziché Beatrice, dopodiché ha iniziato una serie di ragionamenti mentre le ragazze cercavano di calmarlo: “Disinnesca. Non dare potere. Hai fatto bene. Pensa… Tu no, lei sì. Sei più maturo Giusè“. Giuseppe, però, sembrava abbastanza scosso dalla nomination e non è da escludere che tornerà sull’argomento.