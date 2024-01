Home | Il “Grande Fratello” non andrà in onda lunedì prossimo: il motivo

Il prossimo lunedì, 22 gennaio 2024, il Grande Fratello non andrà in onda. Si tratta di una scelta necessaria dovuta ad un cambio di palinsesti. Non una buona notizia per Alfonso Signorini e il suo staff che si vedono costretti a cambiare il giorno della messa in onda del programma più volte in una sola edizione. C’è anche un’altra novità a partire dalla prossima settimana che renderà molto felice gli appassionati del Grande Fratello. Cosa sta per succedere? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, salta la puntata di lunedì 22 gennaio 2024: il motivo

Cambia ancora la programmazione del Grande Fratello. Salta la puntata di lunedì prossimo: il reality show lascerà spazio alla Supercoppa di calcio. Giovedì 18 gennaio alle ore 20 su Italia 1 ci sarà Napoli-Fiorentina. La partita Inter–Lazio, invece, andrà in onda venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5. La finale della Supercoppa verrà disputata tra le squadre vincenti lunedì 22 gennaio alle 20 su Canale 5. Il calcio quindi prenderà il posto del Grande Fratello. Quando andrà in onda quindi la prossima diretta? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, torna il doppio appuntamento settimanale

La trentaduesima puntata del Grande Fratello, inizialmente prevista per lunedì 22 gennaio, andrà in onda il giorno successivo, martedì 23 gennaio sempre su Canale 5. Dalla prossima settimana inoltre, ci sarà un’importante novità: torna il doppio appuntamento settimanale. Quindi, il Grande Fratello oltre che andare in onda martedì, terrà compagnia ai telespettatori anche giovedì, al posto delle puntate speciali di Terra Amara. Il giovedì, il reality show di Alfonso Signorini dovrà sfidare DOC 3 che nella prima puntata ha sfondato il muro dei 5 milioni di spettatori con uno share del 26.9% . Chi vincerà la sfida?