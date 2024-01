La famosa attrice ha fatto una terribile rivelazione. La donna è malata di cancro da molto tempo e i suoi fan sperano in una miracolosa guarigione che sembra però non destinata ad arrivare. Ormai allo stremo delle forze, l’attrice ha fatto un annuncio che ha spiazzato tutti. Cosa ha annunciato? (Continua dopo le foto)

Chi è Shannen Doherty

Classe 1971, Shannen Doherty è una famosa attrice americana, conosciuta per aver interpretato il ruolo di Brenda Walsh nel noto telefilm americano Beverly Hills 90210. La carriera televisiva della donna ebbe inizio nel 1982 con La casa nella prateria e da allora fu un successo dietro l’altro. Shannen è anche famosa per aver interpretato Prue Halliwell nella serie tv Streghe. L’attrice è stata anche tra i protagonisti della serie tv North Shore e ha condotto il reality show Breaking Up with Shannen Doherty – Un’amica come Shannen. Nel 2019 è tornata ad interpretare lo storico personaggio di Brenda Walsh nel revival di Beverly Hills 90210, insieme a tutto il cast originale eccetto Luke Perry, prematuramente scomparso. (Continua dopo le foto)

Shannen Doherty, il tumore

Nel 2015, la donna ha dichiarato pubblicamente di avere un cancro al seno. Dagli anni Ottanta è inoltre affetta dalla malattia di Crohn, una grave infiammazione intestinale cronica. Nel 2017, l’attrice ha annunciato di essere guarita dal cancro, ma l’anno successivo ha comunicato di doversi operare di nuovo. Il tumore è al quarto stadio già dal 2020. Pochi mesi fa, Shannen aveva annunciato di avere delle metastasi al cervello. Oggi, l’attrice ha deciso di dare un’importante annuncio ai fan durante il suo podcast. (Continua dopo le foto)

Shannen Doherty sta organizzando il suo funerale: cosa ha deciso

L’attrice sa di essere vicina alla morte e per questo sta già organizzando il suo finerale. “So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando. Magari sono cose macabre, ma è anche divertente in parte. Voglio che i miei resti siano mescolati con quelli del mio cane e di mio padre. E poi voglio che le nostre ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso. Ho anche un sacco di clausole per il mio funerale, in primis la lista degli invitati deve essere breve. Vorrei solo persone che vogliono veramente essere lì”, ha poi affermato. Shannen Doherty ha già preparato una lista degli invitati e non vuole che vengano persone che non ci tengono veramente a lei “ma lo faranno perché è la cosa politicamente corretta da fare e non vogliono fare brutta figura, quindi voglio apparire bene. Perché io voglio che il mio funerale sia sincero e anche una festa dell’amore. Non voglio che la gente pianga, ma che poi in privato dica: ‘Grazie a Dio quella st***za adesso è morta’. Chi verrà sappia che dovrà essere una celebrazione d’amore“.