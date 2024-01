Chiara Ferragni non bada a spese nemmeno dopo lo scandalo: il folle prezzo del look

Chiara Ferragni è tornata sui social da diversi giorni dopo lo scandalo del pandoro Balocco. L’influencer ora pubblica sui social solo contenuti che riguardano la sua famiglia, probabilmente per una precisa strategia di marketing. Nel weekend che è appena terminato, la Ferragni ha disertato la Milano Fashion Week per concedersi una vacanza in montagna in un hotel di lusso in Valle d’Aosta insieme alla mamma Marina, la sorella Valentina e i figli Leone e Vittoria. Manca Fedez all’appello, che dopo la lite con Myrta Merlino, è sparito dai social. Molti fan si sono chiesti quanto costano gli outfit scelti da Chiara Ferragni e dalla sua famiglia per affrontare il freddo inverno in montagna. La cifra che hanno speso per i look è da capogiro. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, lo strano sfogo di Varrese contro Mirko durante la pubblicità

Leggi anche: “Affari Tuoi”, è rivolta contro la concorrente: cos’è successo

Chiara Ferragni, la fuga da Milano

Chiara Ferragni si è concessa una pausa nel weekend da tutte le attenzioni mediatiche degli ultimi tempo a causa dello scandalo che l’ha coinvolta. Come meta, la Ferragni ha scelto di lasciare Milano per la Valle D’Aosta. Proprio sulla neve, l’imprenditrice digitale ha sfoggiato dei look alla moda. Chiara, infatti, tra outfit e accessori, anche al freddo era super chic, come anche la sua famiglia. Quanto vale il look della Ferragni in montagna? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Faccio un disastro”. “Grande Fratello”, Letizia si scatena contro Beatrice

Leggi anche: Mediaset, lo storico conduttore lascia dopo 11 anni

Chiara Ferragni, quanto ha speso per il look da montagna: la cifra è folle

Chiara Ferragni ha indossato in montagna per coprirsi dal freddo la giacca nera Gilda Numero Otto da quasi 3mila euro e le scarpe invernali Moon Boot, 215 euro. Se Chiara Ferragni ha speso una modica cifra per i suoi standard nel look aspettate di sapere il costo degli accessori. La borsa di Hermes che indossa vale 50mila euro e l‘anello ancora di più: il Panthere di Cartier dal valore di ben 83.500 euro. Un look che vale oltre 130mila euro per la montagna. Anche la famiglia non bada a spese per quanto riguarda la moda anche in alta quota. (Continua dopo le foto)

Quanto costa la tuta di Vittoria

Altri capi indossati dalla famiglia dell’influencer sono un cardigan in cashmere ‘Alanui’ da 2449 euro. Quest’ultimo appare nella foto di famiglia, indossato da Valentina Ferragni. La tuta da neve multicolor indossata da Vittoria è firmata Molo ed è un modello per bambina imbottito e impermeabile. Il suo interno è in shearling, ha il cappuccio removibile, la chiusura frontale con zip, gli elastici alle caviglie e le bande di fissaggio. La tuta viene venduta online a 240 euro.