“Mio padre ha ucciso mia madre”. La confessione da brividi del famoso calciatore

Il famoso calciatore, in un’intervista rilasciata a Repubblica, ripercorre il tragico evento che ha segnato la sua infanzia e in generale la sua vita. Quando aveva tredici anni, il padre uccise la madre e qualche anno dopo si tolse la vita nel manicomio criminale di Aversa. Una macchia indelebile nel suo passato, dalla quale però è riuscito ad emergere, affermandosi come uno dei giocatori con più talento nella storia del calcio italiano. (Continua…)

La confessione da brividi del famoso calciatore

Nell’intervista rilasciata a Repubblica, il famoso calciatore ha raccontato come il papà, Gaetano, uccise la mamma, Filomena, mentre lavava i panni nel fiume. Poco dopo il genitore si suicidò nel manicomio criminale di Aversa. “Mi fa male quando leggo dei femminicidi, di queste donne picchiate, violate” – dice – “Mi ricordo di quando, in paese, parlavamo con i carabinieri di quello che succedeva a casa e ci dicevano: ‘Se non vediamo il sangue….’. Cosa potevamo fare? Poi, quel giorno, il fiume si è colorato di rosso. Ho detto al maresciallo: ‘Ora vedi il sangue che volevi’. Ma non sono morto, ho fatto la mia vita”. (Continua…)

Andrea Carnevale si confessa in un’intervista

Il famoso calciatore di cui parliamo è Andrea Carnevale, campione d’Italia con il Napoli di Maradona e oggi importante dirigente dell’Udinese. L’uomo ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica, nella quale ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. Un’infanzia difficile, segnata dalla morte, in circostanze diverse, di entrambi i genitori. Andrea però è cresciuto ed è riuscito ad affermarsi da solo, trovando sulla sua strada un autentico genio: Diego Armando Maradona. Fu lui specialmente a portarli in gloria quando militava tra le fila del Napoli: “Diego era immenso, una personalità emozionante, ero e sono fiero di averlo conosciuto. Lo marcavano in tre ma noi con lui partivamo sempre dall’1-0. Ci siamo voluti un bene pazzesco, quando tornava in Italia ci vedevamo sempre. Diego mi ha reso ricco di animo, di cuore e anche di soldi”. (Continua…)

Il matrimonio finito male con Paola Perego

Andrea Carnevale si è sposato due volte, di cui la prima con la conduttrice televisiva Paola Perego. La coppia ha avuto due figli, ma nel 1997 la Perego chiese il divorzio. Oggi, a Repubblica, afferma: “In questi anni lei ha parlato pubblicamente dei miei tradimenti, della depressione. E tutto questo mi ha danneggiato. Io sono sempre stato zitto, non sono un uomo da gossip. A giugno scorso ho affrontato l’argomento con Giulia e Riccardo, non volevo pensassero che ho abbandonato lei a 4 anni e lui a 4 mesi. Sì, ho commesso i miei sbagli, ma non sono stato l’unico a sbagliare in quel matrimonio. Non voglio che tra qualche anno i miei nipoti leggano che il nonno è stato il più grande pu**aniere d’Italia. Io non ho lasciato, sono stato lasciato. E anche tradito”.