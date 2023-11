Maria Sofia Federico, la confessione è sconvolgente: “Non mi lavo da 4-5 giorni”

Si torna a paralre di nuovo di Maria Sofia Federico, ex volto noto de Il Collegio. Dopo la sua partecipazione al programma di Rai 1, la ragazza è diventata molto attiva sui social, creandosi un bel seguito. Poi la Federico è tornata alla ribalta per aver deciso di partecipare all’accademia di Rocco Siffredi. L’attivista e sex worker su OnlyFans, ha fatto discutere per mesi per la sua scelta di darsi ai film per adulti a soli 18 anni contro il volere dei genitori. Qualche giorno fa, Maria Sofia Federico è stata ospite del podcast Jojo House e ha confessato di lavarsi poco. Questa sua ammissione ha scatenato una bufera sui social. (Continua a leggere dopo la foto)

Maria Sofia Federico è tornata alla ribalta della cronaca. Qualche mese fa, l’ex concorrente de Il Collegio, oggi attivista e sex worker su OnlyFans, aveva fatto discutere per la sua scelta di diventare attrice per film per adulti a soli 18 anni contro il volere dei genitori. La giovane era stata anche arruolata da Rocco Siffredi nella sua Academy, la scuola che forma le nuove leve per questo genere di intrattenimento cinematografico. Sui social aveva ammesso: “I miei genitori hanno provato più volte a dissuadermi dicendomi che, prima o poi, Dio sarebbe entrato dentro di me e mi avrebbe fatto ritornare sulla retta via”. Qualche giorno fa, Maria Sofia Federico è stata ospite del podcast Jojo House e ha confessato di lavarsi poco:“Posso dire una cosa veramente brutta? Tantissimo brutta? Io, anche perché sono un po’ instabile a livello d’umore, non riesco a lavarmi. Quante volte alla settimana mi lavo? Poco! Nel senso, tipo ora sono 4 o 5 giorni che non mi lavo. Il bidet sì, la faccia anche. Le mie docce non durano poco però per esempio se mi devo insaponare i capelli chiudo l’acqua. E’ triste, lo so. Sono un po’ depressa, non ce la faccio proprio ad alzarmi dal letto. Ho fatto un percorso psicologico ma non è andato per nulla bene”. Questa sua affermazione ha scatenato la bufera sui social. Ovviamente la Federico sta attraversando un periodo psicologico turbolento e tra i sintomi della “depressione” c’è la mancata cura di sé. Ora c’è chi ha capito questa cosa e ha provato a difenderla e chi, invece, pensa che stia recitando, attacandola su questa sua cofessione. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla ragazza

Maria Sofia Federico è un’influencer e un personaggio televisivo italiano che ha conquistato la notorietà grazie alla sua partecipazione al programma televisivo della Rai Il collegio. Nata il 26 gennaio 2005 a Valmontone, un piccolo centro in provincia di Roma, ha coltivato sin dall’adolescenza una profonda passione per l’attivismo e la difesa dei diritti umani. Nel 2023, in occasione del suo 18esimo compleanno, Maria Sofia Federico ha deciso di intraprendere una nuova strada aprendo un canale su OnlyFans, segnando così un importante passo in una direzione inaspettata nel mondo dell’intrattenimento per adulti.