Ha compiuto 18 anni da pochi mesi Maria Sofia Pia Federico ed è un volto noto a molti. La ragazza ha partecipato alla trasmissione televisiva Il Collegio 6 e ora ha deciso di diventare un’attrice porno. Maria Sofia ha un enorme seguito sui social, è attivista, femminista, animalista, vegana. Potrebbe fare l’influencer o qualsiasi altra professione lei decidesse di intraprendere, invece ha scelto di dedicarsi a una carriera piena di tabù: il mondo a luci rosse. Una decisione che inizialmente i genitori non avevano accettato. Ora invece sembra che siano dalla parte della figlia. (Continua dopo le foto)

I genitori di Maria Sofia Federico scioccati dalla decisione della figlia

Se de parte della ragazza c’è tanto entusiasmo nell’intraprendere questa nuova carriera, dall’altra, i genitori di Maria Sofia non hanno preso affatto bene questa decisione. Il padre della ragazza aveva infatti rilasciato una dichiarazione che esprime pienamente il suo stato d’animo. “Il pensiero che mia figlia faccia porno con Rocco Siffredi mi strazia”, ha confessato senza mezzi termini. Tranquillizzati da Rocco Siffredi in persona, i genitori avrebbero accettato la scelta della giovane. La famiglia è apparsa insieme sul profilo di Maria Sofia su Tik Tok. (Continua dopo le foto)

Pace fatta con i genitori?

Appena maggiorenne, Maria Sofia aveva aperto un profilo sulla popolare piattaforma OnlyFans per poi essere ammessa alla Academy di Rocco Siffredi, annunciando di voler intraprendere una carriera come sex worker. Una decisione che ha preso anche per rivendicare la sua libertà di scelta, avrebbe detto. I genitori non erano affatto contenti della sua scelta. Dopo qualche polemica, Maria Sofia ha pubblicato due video in compagnia dei genitori, dalla stazione Termini di Roma. “Sto andando a Milano per girare un corto di attivismo con altre persone che lavorano nel mondo dell’hard, per sensibilizzare sul tema del sex work, e loro mi stanno accompagnando, visto che finalmente mio padre sta iniziando a capire il mio mondo”, ha spiegato la ragazza. (Continua dopo le foto)

Maria Sofia risponde alle critiche

Nel video successivo, la ragazza risponde insieme ai genitori i commenti negativi. “La vera rassegnazione è davanti a commenti ignoranti come i vostri ed è il motivo per cui i miei genitori hanno reagito male, perché erano molto spaventati dall’idea che volessi intraprendere la carriera da sex worker. Poi hanno capito che l’approccio migliore non è la difesa, e quindi impedire a me di essere libera ma contrastare questa cosa supportandomi. Quindi, per favore, rassegnatevi a capire questa cosa. Anzi, ad accettarla”, ha detto. Anche gli stessi genitori, rassegnati, hanno risposto ai commenti degli haters con ironia.