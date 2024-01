“L’Eredità”, occhi puntati su Sara: gli italiani ci vanno giù pesante

Durante la puntata di ieri, lunedì 15 gennaio 2024, de L’Eredità, Sara ha battuto il campione Daniele ed è quindi stata la protagonista della fase finale del gioco: la ghigliottina. La sfida finale è stata molto ardua, con Sara in parecchia difficoltà, e ha fatto discutere il pubblico da casa sempre attentissimo alle dinamiche del gioco de L’Eredità. Per cosa i telespettatori si sono infuriati durante la ghigliottina di Sara? (Continua dopo le foto)

“L’Eredità”, Sara messa a dura prova dalla ghigliottina

La nuova campionessa in carica si è cimentata in una sfida finale davvero difficile con 5 parole: “libro”, “servizio”, “acciaio”, “comune” e “collo”. La campionessa ha tentato la sorte con la parola “posata”. Sara ha spiegato che a suo dire posata si lega ad acciaio, a servizio di posate, ma non ha trovato subito il legame con le altre tre parole. Marco Liorni ha provato a darle degli indizi e ha aggiunto la parola “pronta”, così la concorrente si è convinta ancora di più della sua scelta. “In una tavola pronta la posata ci deve stare”, ha affermato. Niente montepremi da 47mila euro per Sara che non è riuscita ad indovinare la parola giusta. (Continua dopo le foto)

Qual era la parola da indovinare

La parola da indovinare era “cassa”. Come ha spiegato Marco Liorni esiste un “servizio di cassa, il libro di cassa, una cassa d’acciaio, il collo è una cassa e la cassa comune”. Così Sara ha visto sfumare via la possibilità di vincere il ricco montepremi. Sui social intanto, in molti hanno commentato con ironia la difficilissima prova. Molti telespettatori infatti, sono convinti che alcune partite siano veramente impossibile ed è successo anche ieri sera. (Continua dopo le foto)

I commenti sui social alla partita di Sara

Sui social si è scatenato un dibattito a proposito delle spiegazioni fornite da Liorni sulla parola da indovinare nella ghigliottina. “Libro di cassa lo conosce solo Liorni”, ha protestato un utente. “Avessero scritto morto.. tutto più facile da indovinare”, ha ironizzato un altro telespettatore. O ancora: “Che stroncata oggi…non volevano dare i soldi??”, si legge. “Cara L’Eredità ci sono almeno 346391948922 biliardi di parole che posso centrare con CASSA e voi scegliete COLLO?”, il commento di un utente. “Ma 20 minuti facendo credere che fosse tavola e collegando con la parola tavola e poi è cassa, ma che casso!???”, ha scritto qualcun altro.