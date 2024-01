Home | “È sempre mezzogiorno”, Bigiarelli non è più in studio: spunta il vero motivo

I telespettatori di È sempre mezzogiorno, il programma di Antonella Clerici in onda tutti i giorni su Rai1, hanno notato che Lorenzo Biagiarelli, uno degli chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, manca all’appello ormai da giorni. Più precisamente, dallo scorso lunedì, 15 gennaio 2024. Il motivo lo aveva spiegato la conduttrice, che aveva annunciato ai telespettatori che quel giorno lo chef sarebbe mancato per la questione della morte di Giovanna Pedretti. Poi però Lorenzo Biagiarelli non si è più presentato. Per quale motivo? (Continua dopo le foto)

Lorenzo Biagiarelli e il caso Giovanna Pedretti

Tutto ha avuto inizio da una recensione di Giovanna Pedretti pubblicata sui social che mostrava la sua risposta ad una recensione omofoba e contro i gay di un cliente del suo ristorante. Lorenzo Biagiarelli, e altri, hanno messo in dubbio la veridicità della recensione per una serie di incongruenze. Poi la scorsa domenica, 14 gennaio 2024, Giovanna Pedretti si è suicidata. Ciò ha fatto esplodere tantissimi utenti che hanno puntata il dito contro Lorenzo Biagiarelli e tutti quelli che hanno messo in dubbio la parola della ristoratrice, cosa che potrebbe averla portata ad un gesto estremo. Cosa aveva detto a quel punto Biagiarelli? (Continua dopo le foto)

Lorenzo Biagiarelli, cos’è successo dopo la notizia della morte di Giovanna Pedretti

Lorenzo Biagiarelli era intervenuto così sulla questione dopo il decesso di Giovanna Pedretti. “Mi dispiace moltissimo per la morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia. Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. I messaggi di odio che mi state scrivendo sono di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo”, ha commentato. Poi lunedì non si è presentato negli studi Rai e Antonella Clerici aveva spiegato il perché. Soltanto che poi Biagiarelli ha saltato il programma per tutta la settimana. Cos’è successo dunque allo chef? (Continua dopo le foto)

Lorenzo Biagiarelli assente da “È sempre mezzogiorno”: cosa sta succedendo

Il sito Fanpage ha fatto sapere di aver contattato alcune fonti molto attendibili, le quali hanno escluso che sia stata la Rai ad impedire la presenza di Biagiarelli nella trasmissione di Antonella Clerici. Lo chef quindi non sarebbe stato cacciato dopo ciò che è successo dopo la morte della Pedretti. Semplicemente Biagiarelli ha chiesto una pausa dalla televisione. “Non se la sente di andare in onda, ha deciso lui di non tornare in video“, la spiegazione. Quindi lo chef potrebbe fare ritorno già la prossima settimana anche se al momento non ci sono conferme.