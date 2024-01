Lorella Cuccarini, la reazione all’uscita di Mew da “Amici” spiazza tutti: cos’ha fatto

Nei giorni scorsi, due allievi di Amici, Mew e Matthew, hanno abbandonato il programma. Non si sa molto a proposito dei motivi che li hanno spingi a lasciare la scuola. Maria De Filippi aveva affermato la scorsa puntata che non c’era stata alcuna eliminazione o provvedimento ma, a quanto pare, una scelta persona dettata da motivi, ancora oggi, non noti. I professori non hanno commentato l’accaduto e sono andati avanti come se niente fosse. In queste ore però, Lorella Cuccarini ha dato un primo parere sulla vicenda lasciandosi andare ad un pensiero su Mew, sua allieva. La sua reazione ha spiazzato tutti. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “L’Eredità”, scoppia il caso di Daniele: è bufera sui social

Leggi anche: “È sempre mezzogiorno”, Bigiarelli non è più in studio: spunta il vero motivo

Il motivo dell’abbandono di Matthew e Mew

L’addio di Matthew e Mew ha sconvolto i fan del programma, convinti che Mew avesse tutte le carte in regola per vincere il programma. In molti hanno ipotizzato che Matthew e Mew siano scappati da Amici perché non erano compresi dagli insegnanti e dai giudici delle varie gare, soprattutto Matthew. La cantante, invece, sembra che soffrisse molto durante il periodo in casetta. Una volta uscita dal contesto per trascorrere il Natale con la famiglia, quindi, avrebbe capito che quello non era il suo posto. Queste in realtà sono soltanto ipotesi, c’è chi addirittura ha parlato di una fuga d’amore o di una gravidanza. Ciò che è certo però è che nessuno li ha cacciati. La loro uscita non è stata commentata dai professori. Ma Lorella Cuccarini recentemente ha rivolto un pensiero a Mew. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Teo Mammucari, la rivelazione piccante sul figlio di Rocco Siffredi

Leggi anche: Amadeus, dopo lo scandalo che ha colpito Chiara Ferragni è il suo turno: cosa succede

Lorella Cuccarini, la sua reazione all’addio di Mew ad “Amici”

Dopo giorni di silenzio, Lorella Cuccarini ha deciso in una storia su Instagram di fare riferimento proprio alla giovane cantante. L maestra di canto non aveva ancora espresso il suo pensiero riguardo all’abbandono di Mew, in molti pensavano che fosse arrabbiata con la scelta dell’artista, mentre altri l’hanno criticata per non aver detto nulla e aver continuato a lavorare come se nulla fosse. Certo è che Lorella Cuccarini ha perso un’allieva di grande talento e sicuramente è dispiaciuta per l’abbandono. Tuttavia, ha voluto ricordarla con il sorriso. In che modo? (Continua dopo le foto)

La Cuccarini ha condiviso una storia nella quale si è ripresa in auto mentre guidava con una canzone di sottofondo: “Gimme Love” di Sia. Il brano è stato interpretato da Mew nel corso delle scorse puntata in modo magistrale. “Ogni volta che ascolto questo brano penso a Vale, un bacio grande”, ha detto la maestra. Tra loro nessun astio, soltanto un grande affetto.