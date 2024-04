Monia e Josh Rossetti, come li hanno beccati

Gossip. Il mondo del gossip è in subbuglio per la presunta rottura tra Monia e Josh Rossetti, una coppia molto nota nel panorama mediatico. La notizia ha fatto scalpore quando l’ex concorrente del “Grande Fratello” ha annunciato sui social media la fine della sua relazione con il fratello di Greta Rossetti. Tuttavia, una segnalazione recente pervenuta a un’esperta di gossip ha gettato un’ombra di dubbio su questa decisione. Resta da scoprire se si tratti di una rottura definitiva o di un nuovo sviluppo nella loro storia d’amore. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: “Amici 23”, chi è il quarto eliminato e la protesta del pubblico

Leggi anche: Beatrice Luzzi svela il suo rapporto con Garibaldi dopo il “Grande Fratello”

Monia e Josh Rossetti, la fine della storia

La storia d’amore tra Monia e Josh Rossetti ha preso una svolta improvvisa, annunciata direttamente dall’ex concorrente del “Grande Fratello” tramite un post sul suo profilo Instagram. Monia Ferrera ha espresso il suo distacco dai comportamenti aggressivi di Rossetti, condannando ogni forma di violenza contro le donne. Tuttavia, la situazione sembra essersi evoluta rapidamente. Una segnalazione recente da parte di un’esperta di gossip, apparsa ieri, lunedì 1 aprile 2024, suggerisce che le cose potrebbero non essere esattamente come dichiarato da Monia. (Continua a leggere dopo la foto)

La rissa sfiorata con Massimiliano Varrese

Josh Rossetti è finito al centro dell’attenzione dopo essere stato ripreso in un video in cui ha quasi sfiorato la rissa con Massimiliano Varrese. Questo non è il primo episodio in cui Rossetti è stato ripreso per atteggiamenti simili. Un’altra occasione è stata quando Gabriele Parpiglia ha criticato Josh, scatenando una reazione aggressiva da parte del giovane. Dopo pesanti minacce, Parpiglia ha deciso di procedere per vie legali. Inizialmente, Monia Ferrera si era distanziata dalle parole e dalle azioni di Rossetti, ma dopo aver ricevuto numerose critiche sui social, sembrava aver preso la decisione di lasciarlo definitivamente. (Continua a leggere dopo la foto)

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva