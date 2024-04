Home | Belen e Stefano De Martino, ritorno di fiamma in corso? Spunta incontro speciale

Belen, ritorno di fiamma con De Martino? Spunta un incontro speciale – Torna il sereno tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Secondo una recente indiscrezione i due avrebbero avuto un incontro. A pubblicare gli scatti della conduttrice argentina e dell’ex ballerino di “Amici” il settimanale “Gente”, che svela qualche dettaglio sul confronto. (continua a leggere dopo le foto)

Belen e Stefano De Martino, ritorno di fiamma in corso?

Riavvicinamento in corso tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? A giudicare quanto riportato dal magazine Gente sembrerebbe proprio di sì. La showgirl argentino e il conduttore campano avrebbero trascorso del tempo insieme al figlio Santiago. Il magazine ha pubblicato una serie di scatti che lasciano intendere una “tregua” tra i due volti noti. (continua a leggere dopo le foto)

Riavvicinamento tra Belen e Stefano De Martino? Le foto sul settimanale “Gente”

Il settimanale Gente mostra Belen entrare nella casa milanese dell’ex Stefano De Martino e uscire insieme a lui dopo circa un’ora per andare a prendere il figlio da scuola. Tutti e tre sono stati paparazzati poi in altri scatti, che proverebbero un riavvicinamento. Belen e De Martino pare abbiano sepolto l’ascia di guerra. Tutto per il bene di Santiago? O c’è dell’altro?

