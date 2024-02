Belen, chi è la nuova presunta fiamma dopo Elio: si scopre tutto

Nell’ultimo periodo la vita sentimentale di Belen Rodriguez sembra essere decisamente movimentata. Dopo aver chiuso definitivamente con Stefano De Martino, dal quale attende il divorzio, sembrava aver ritrovato il sorriso con Elio Lorenzoni, amico di vecchia data. I due sembrano anche intenzionati a sposarsi, infatti lui le aveva fatto anche la proposta alla quale la showgirl in un primo momento aveva risposto anche “Sì”. Ma sembra che le cose non siano andate bene neanche con Elio e ora il mondo del gossip ha sganciato una nuova bomba, la showgirl si starebbe frequentando con un suo ex. In molti ora si stanno chiedendo chi è Bruno Cerella, la nuova presunta fiamma di Belen. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi è Bruno Cerella, la nuova presunta di fiamma di Belen

Dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, mai ufficializzata da parte di entrambi, Belen Rodriguez starebbe frequentando un altro uomo. La showgirl è solita disseminare indizi social sulla sua vita privata, e anche stavolta sarebbe il suo profilo Instagram a parlare per lei. Nello specifico i suoi fan hanno notato la corrispondenza tra un quadro postato nelle storie di Belen con quello di un noto sportivo. Nello specifico, il tutto ricondurrebbe a Bruno Cerella, anche lui un vecchio amico di famiglia, almeno stando a quanto riportato dai ben informati fan delle conduttrice argentina. Così immediatamente si è accesa una caccia all’uomo sui social per scoprire più dettagli possibili su questa nuova fiamma di Belen: scopriamo insieme chi è Bruno Cerella.

