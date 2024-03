Home | Fedez trasloca nella nuova casa, ma c’è un dettaglio su Chiara Ferragni che non sfugge

Fedez trasloca nella nuova casa, ma c’è un dettaglio su Chiara che nessuno ha notato – Fedez è pronto a traslocare nella sua nuova casa da single in un momento sempre più complicato con Chiara Ferragni. Tra i due la crisi è profonda, come provano alcuni dispetti che sarebbero avvenuti durante il compleanno della piccola Vittoria. I retroscena sull’ex coppia più seguita su Instagram si moltiplicano. (continua a leggere dopo le foto)

Tra Chiara Ferragni e Fedez la distanza ormai è siderale: sembra sul serio che non possa esserci alcun riavvicinamento. E la decisione del rapper milanese di trasferirsi in una nuova casa proverebbe che non c’è al momento nessuno spiraglio di riconciliazione. (continua a leggere dopo le foto)

Fedez trasloca nella nuova casa: vivrà sempre a Milano

Fedez ha annunciato nei giorni scorsi di aver trovato un appartamento di 400 mq sito sempre a Milano, in piazza Castello, location che gli permetterà di essere sempre vicino ai suoi amatissimi figli Leone e Vittoria, che sono rimasti a vivere con la loro mamma nell’attico a Citylife. “Sono davvero felice e soddisfatto di questo mio nuovo nido in cui accogliere e vivermi i veri e unici amori della mia vita: Leo e Vittoria. Sono loro il carburante del mio benessere e il mio senso di vita. Ameranno, sono certo, la loro nuova dimora”, aveva dichiarato il giovane.

