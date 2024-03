“Verissimo”, coming out in diretta del famoso: “Sono sposato da due anni”

Una puntata decisamente interessante quella andata in onda sabato 9 Marzo 2024 di Verissimo. Un noto conduttore di Canale 5, ospite in studio insieme ad una sua collega per presentare un nuovo programma di Rete 4, tra una chicchiera e l’altra si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti quanti senza parole. Il volto noto della tv italiana ha fatto coming out, parlando per la prima volta di suo marito. (Continua a leggere dopo la foto)

“Verissimo”, Roberto Poletti fa coming out in diretta

Roberto Poletti, ospite a Verissimo con Federica Panicucci per parlare di Mattino Quattro, ha fatto coming out raccontando di essere felicemente sposato da due anni con Francesco Naccari, suo compagno di vita da 18 anni. Nel parlarne ha anche tirato una frecciatina al portale Dagospia, senza però citarlo apertamente. Questo perché tempo fa sul sito avevano parlato di matrimonio “in gran segreto”: “Io sono sposato, non ne ho mai parlato, è la prima volta che parlo di questa cosa: sono sposato con Francesco. Per me è un grande orgoglio. Lui non si era mai visto prima, l’unione civile è avvenuta l’8 Ottobre di due anni fa è uscita sui giornali a distanza di parecchi mesi. E’ stata fatta uscire per cercare di crearmi delle difficoltà nel mio percorso di lavoro. Sai cosa mi ha dato fastidio? Il fatto che abbiano scritto ‘si è sposato in gran segreto’, ma in realtà sono 18 anni di relazione”.

