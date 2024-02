Home | Kledi Kadiu, l’annuncio strappalacrime sul figlio a “Verissimo”: come sta il bambino

Nella puntata di Verissimo andata in onda ieri 4 febbraio, spazio a Kledi Kadiu e alla sua triste storia. Il ballerino è tornato a parlare della malattia di suo figlio e di come lui e la sua famiglia affrontino ogni giorno questa sfida. Nel salotto di Silvia Toffanin, Kledi ha raccontato i progressi della malattia di suo figlio Gabriel.

La malattia che ha colpito il figlio di Kledi Kadiu

Poco dopo la nascita del figlio, Kledi e la moglie Charlotte Lazzari avevano parlato di cosa fosse successo al bambino a pochi giorni dalla nascita. A meno di due settimane dal parto al piccolo fu diagnosticata la meningoencefalite. (malattia che colpisce il sistema nervoso) “A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite – avevano raccontato su Instagram – L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto.” (continua dopo la foto)

Oggi il piccolo Gabriel ha due anni e nel salotto di Silvia Toffanin, Kledi racconta di come “questa esperienza mi sta insegnando che bisogna prendere la vita per come viene e bisogna sempre rimboccarsi le mani e andare avanti, mai guardarsi indietro. Io penso che la determinazione nostra e di Gabriel ci fa andare avanti e ci fa stare bene.” Il ballerino conclude poi con un tenero elogio alla moglie Charlotte: “La parola mamma sai bene cosa nasconde, lei è il pilastro della casa e anche dei bambini, io certo sono il papà ma è lei quella che dirige tutto“