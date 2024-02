La campionessa di sci, Sofia Goggia è stata vittima di un terribile incidente mentre si allenava. È successo questa mattina sulle piste Pontedilegno-Tonale. La campionessa è stata trasportata in elisoccorso a Milano: per lei stagione invernale è finita. Ecco cosa è successo

Incidente per Sofia Goggia

La notizia peggiore per lo sci alpino azzurro è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Questa mattina la campionessa olimpica Sofia Goggia, è caduta infortunandosi alla gamba, le condizioni potrebbero essere gravi. La Goggia stava sciando nel comprensorio Ponte di Legno-Tonale sulla pista Casola nera, quando è caduta intorno alle ore 10. Trasportata a La Madonnina di Milano con l’elisoccorso, insieme al responsabile medico Fisi, Andrea Panzeri la ragazza verrà sottoposta a tutti gli esami clinici necessari. Purtroppo si teme la frattura di tibia e perone. E per la Goggia la stagione invernale termina qui. (continua dopo la foto)

Incidente in allenamento

Sofia si stava preparando per i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo sulla pista Casola quando ha inforcato in una porta con la gamba destra. La 31enne bergamasca in un primo momento non avrebbe sentito alcun dolore alla caviglia, tanto da riuscire a togliersi perfino lo scarpone. Stando a quanto dicono alcuni i testimoni, era apparsa subito dopo la caduta tranquilla, poi, una volta tolto lo scarpone Goggia avrebbe pianto.