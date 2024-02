Martina Colombari è stata operata d’urgenza dei giorni scorsi. La nota conduttrice, ex concorrente di Pechino Express, si trova ora ricoverata in ospedale ed è stata sottoposta a un intervento all’addome, proprio come è accaduto a Kate Middleton. Non è dato sapere se le due siano state ricoverate per lo stesso motivo, in quanto la principessa del Galles non ha ancora annunciato a quale tipo di intervento si è sottoposta. Martina Colombari invece ha spiegato tutto ai suoi followers con un breve video pubblicato sui social. (Continua dopo le foto)

Martina Colombari operata all’addome

Con un breve video pubblicato su Instagram, Martina Colombari ha fatto sapere di essere stata operata d’urgenza all’addome. Proprio questa mattina, lunedì 5 febbraio 2024, la conduttrice ha spiegato la sua situazione ai fan. La sua situazione ricorda molto quella di Kate Middleton, operata all’addome lo scorso 17 gennaio. La principessa del Galles è dimessa nei giorni scorsi dalla London Clinic e rimarrà a riposo a casa almeno fino a Pasqua. Sembra meno complicata invece, la situazione di Martina Colombari. U(Continua dopo le foto)

Martina Colombari operata all’addome per una peritonite: come sta

“Se sono sparita in questi giorni è perché sono stata in ospedale. Oggi mi dimettono per fortuna. Ho avuto un intervento un po’ d’urgenza all’addome. Un po’ un patatrac in peritonite e quindi sono stata ricoverata all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione, dove ero venuta a trovare i miei genitori. Sono stati tutti magnifici. Tutto lo staff del dottor Lucchi, tutte le oss e tutte le infermiere che mi hanno coccolata, curata e salvata. Adesso piano piano mi riprenderò, ciao a tutti”, le parole della conduttrice nel video condiviso sul suo profilo Instagram. La donna ha sofferto di peritonite e le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento, visto che già può uscire dalla struttura ospedaliera. (Continua dopo le foto)

Cos’è la peritonite

La peritonite è un processo infiammatorio, acuto o cronico, del peritoneo, la membrana sierosa sottile e trasparente che riveste la cavità addominale e numerosi organi ivi contenuti, fa sapere My Personal Trainer. Nella maggior parte dei casi, un paziente soffre di peritonite a causa della perforazione di un organo addominale, che consente ai batteri e ai succhi digestivi di contaminare il peritoneo. I sintomi della peritonite sono gonfiori addominali, accompagnati da lieve dolorabilità, febbre e perdita di peso. Nel caso la peritonite sia acuta, il paziente avvertirà forti dolori addominali, dapprima circoscritti alla sede addominale di rottura ed in seguito generalizzati.