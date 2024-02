Mediaset S.p.A., è un’azienda italiana controllata dalla società olandese MFE – MediaForEurope N.V. (parte del gruppo Fininvest della famiglia Berlusconi), attiva nell’ambito dei media e della comunicazione, specializzata primariamente nella produzione e distribuzione televisiva in chiaro e a pagamento su più piattaforme, oltre che nella produzione e distribuzione cinematografica, multimediale e nella raccolta pubblicitaria. È il secondo polo televisivo in Italia dopo la Rai. Come in ogni stagione televisiva, c’è chi viene e chi va. In queste ore è stata diffusa la notizia dell’addio di un noto conduttore all’azienda. Ecco chi lascia Mediaset dopo 15 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Piero Chiambretti lascia Mediaset: la nota ufficiale

Piero Chiambretti lascia Mediaset: ora è ufficiale. Ad annunciarlo, dopo giorni di voci e rumors, è stato lui stesso, il conduttore. In un post su Instagram, infatti, ha scritto: “Grazie Pier Silvio (Berlusconi, ad dell’azienda, ndr) per 15 anni fantastici, con affetto Piero Chiambretti”. La sua esperienza nell’azienda di Cologno Monzese è stata costellata di successi, grazie a programmi come Chiambretti Night, Chiambretti muzik show e Chiambretti Supermarket. Anche se Chiambretti non ha detto nulla sul suo futuro televisivo, la strada verso viale Mazzini sembrerebbe essere spianata. Già a metà gennaio l’ad Rai Roberto Sergio, in collegamento con una diretta Instagram di Viva Rai 2, condotto da Fiorello, aveva preannunciato la volontà di riportare lo storico presentatore alla Rai: “Chiambretti ci verrà presto a trovare in Rai. Lo voglio riportare a tutti i costi. Cosa farà? Televisione. Non lo piazzeremo nella zona di Fazio, ma sarà sempre su Rai 3. Poi ti verrà a trovare e te lo dirà lui”. Ora non resta che attendere l’annuncio ufficiale del ritorno dell’artista alla Rai. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più su di lui

Piero Chiambretti, classe 1956, è un comico, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. Prima di approdare a Mediaset, Chiambretti ha lavorato per anni in Rai, dove ha trovato il successo alla fine degli anni ’80 grazie a programmi come Va’ pensiero, Complimenti per la trasmissione, Telegiornale zero e Pubblimania. Nel 1997 era arrivata anche la conduzione del Festival di Sanremo con Mike Bongiorno e Valeria Marini, mentre l’anno successivo era stato al timone del Dopofestival con Nino D’Angelo. Per quanto riguarda la sua vita privata, dopo sette anni di fidanzamento, Piero Chiambretti e Ingrid Muccitelli si sono lasciati nel 2009. Qualche mese dopo Chiambretti si è fidanzato con Federica Laviosa; il 26 maggio 2011 è nata Margherita, prima figlia della coppia. Nel 2016 si è separato anche da Laviosa.