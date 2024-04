Beatrice Luzzi ospite del papà di Sergio D’Ottavi: i fan in visibilio

La seconda classificata del “Grande Fratello”, Beatrice Luzzi, si sta godendo un po’ di relax nel resort del papà dell’ex gieffino Sergio D’Ottavi. Una nuova pubblicazione Instagram sul profilo dall’attrice ha subito alimentato le speranze nei fan che tra Bea e il padre dell’ex gieffino possa essere nato qualcosa e sul web i fan si stanno scatenando. (Continua a leggere dopo la foto…)

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: capitolo chiuso?

Beatrice Luzzi è stata la regina dell’ultima edizione del “Grande Fratello”. Pur non essendosi aggiudicata la vittoria finale, l’attrice ha conquistato il cuore di tantissimi fan che ora continuano a fare il tifo per lei per quanto riguarda le sue scelte di carriera e di vita. Durante la permanenza della Casa a Cinecittà Beatrice e Giuseppe Garibaldi avevano fatto sognare il pubblico avvicinandosi sentimentalmente, ma poi la storia era sfiorita per via delle dinamiche di gioco. (Continua a leggere dopo la foto…)

Il video di Bea scatena i fan

Qualcuno dei “Luzzers” sperava ancora che i due ex gieffini potessero riavvicinarsi ora che il “Grande Fratello” è finito e anche le recenti dichiarazioni di Giuseppe avevano alimentato l’ipotesi di un ritorno di fiamma. Ma ora una nuova storia Instagram della Luzzi ha seminato il dubbio su una potenziale nuova love story. Nella giornata di ieri, 25 aprile, Beatrice Luzzi ha deciso di pubblicare un video di auguri per la Festa della Liberazione. L’attrice ha aperto il video mostrando alle sue spalle il luogo in cui sta soggiornando e facendo una rivelazione che ha fatto drizzare le antenne ai suoi fan.

