La fine della relazione tra Fedez e Chiara Ferragni ha lasciato tutti quanti senza parole. I Ferragnez, così come piace chiamarli ai fan, sembrano la coppia perfetta: vite da sogno, una famiglia felice e soprattutto un unione che portava a superare ogni problema. Eppure, la vita mostrata sui social a quanto pare non corrispondeva alla realità e così i due hanno deciso, almeno per il momento, di intraprendere due strade parallele. In molti si stanno chiedendo come stiano vivendo questo periodo i figli della coppia, Leone e Vittoria. Una risposta a questa domanda è giunta da Alfonso Signorini. (Continua a leggere dopo le foto)

Fedez e Ferragni, come stanno i figli: le parole di Signorini

La fine della relazione tra Chiara Ferragni e Fedez sta preoccupando i fan, i quali si stanno domandando come stiano i figli della coppia. Sul numero del settimanale Chi pubblicato oggi 17 Aprile 2024, Alfonso Signorini ha risposto ad alcune lettere inviategli da chi compra abitualmente la rivista. In una di queste si parlava del servizio dedicato a Fedez e i suoi figli, in viaggio con lui a Miami, dopo essere stati solo una settimana prima a Dubai, in compagnia della mamma. Si sottolineava, quindi, come anche i bambini debbano subire le decisioni dei genitori, risentendone. Nella lettera, infatti, si legge: “Puoi anche far viaggiare i tuoi figli in prima classe, ma, in fin dei conti, c’è sempre il disagio del jet lag, la fatica del viaggio, e il cambio di alimentazione. Mi sembra che in questi tutti i divorzi i primi a perdere la bussola, oltre ai genitori, siano proprio i bambini che, spesso, sono costretti a soffrire le scelte”.

