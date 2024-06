Silvia Rocca, che fine ha fatto: la confessione senza freni

La ex-modella e showgirl Silvia Rocca si racconta in un’intervista nella quale svela retroscena del suo successo e confessa il rapporto complesso con la sua famiglia. Il tutto conservando i modi estrosi e schietti che hanno contraddistinto la sua figura nel corso della sua carriera nello spettacolo. (Continua a leggere dopo la foto…)

La carriera di Silvia Rocca

Disc jockey, showgirl e modella: Silvia Rocca è uno dei personaggi più eclettici ed eccentrici che hanno fatto la storia dell’ambiente televisivo italiano. Come la sorella Stefania Rocca (nota attrice italiana), anche Silvia ha scelto di tuffarsi nel mondo dello spettacolo. La sua carriera artistica è iniziata all’età di 14 anni, quando ha partecipato al concorso The Look of the Year. Poi, come modella ha sfilato per nomi importanti della moda sia italiana che del panorama internazionale quali Giorgio Armani, Gianni Versace, Gianfranco Ferré, Genny, Krizia e Rocco Barocco spostandosi tra Parigi e Milano. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’intervista a Silvia Rocca: l’idea del tg senza veli

Nel 2003, Silvia Rocca ha raggiunto il massimo successo con la conduzione dello Spicy Tg su Antenna 3 in cui si mostrava senza veli. In una intervista a Dagospia di qualche tempo fa, la ex modella ha raccontato di come sia nato il progetto. “La geniale idea è venuta a me – ha ricordato – poi Vittorio Feltri mi ha aiutato a svilupparla. Peccato aver guadagnato solo uno stipendio da questo progetto, se vendevo le royalty avrei guadagnato decisamente di più”. Rocca ha poi specificato come sia arrivata l’idea cardine del progetto: “Ho condotto questo Tg piccante completamente nuda. Tutti i telespettatori mi hanno vista come mamma mi ha fatta”. La showgirl ha poi avuto modo di raccontare di cosa si occupi ora che si è allontanata dalla televisione menzionando anche il rapporto non proprio pacifico con la sua famiglia.

