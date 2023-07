Federica Pellegrini, brutto incidente per lei: cos’è successo – I fan era preoccupati per la sua assenza sui social: temevano che le fosse accaduto qualcosa. Effettivamente, i followers avevano ragione di essere preoccupati. Federica Pellegrini è rimasta coinvolta in un brutto incidente in casa. A raccontarlo è stata lei stessa sul suo profilo Instagram: la regina del nuoto ha appena condiviso un post in cui ha rivelato che è stato proprio questo imprevisto domestico la ragione della sua “latitanza”.

“Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi…”, ha scritto a sorpresa Federica Pellegrini nel suo post pubblicato qualche ora fa su Instagram. Poi la campionessa olimpica ha rassicurato tutti sulle sue attuali condizioni di salute: “Tutto ok, poteva andare molto peggio. Ci vediamo domani a Firenze”. L’allusione di Federica Pellegrini, reduce dalla fortunata esperienza di “Pechino Express”, l’adventure game di Sky a cui ha partecipato col marito Matteo Giunta, era all’appuntamento previsto per la promozione del suo libro, “Oro”, edito da «La Nave di Teseo», uscito lo scorso 16 maggio. Ad accompagnare il messaggio della Pellegrini una sua foto in cui la si vede davvero un po’ stanca in viso, forse proprio per l’incidente domestico che l’ha costretta a star lontana da Instagram. (continua a leggere dopo le foto)

Per l’incidente domestico Federica Pellegrini era stata lontana dai social

Le ultime settimane sono state piene di impegni per la promozione della sua autobiografia “Oro”, che sta riscuotendo un enorme successo in termini di vendite. L’ex atleta si divide tra appuntamenti editoriali, tv e interviste. Nel volume Federica Pellegrini ha svelato retroscena inediti sulla sua carriera: “Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice. La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato. La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all’assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce. La fame o l’inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento“. (continua a leggere dopo le foto)

La biografia “Oro” sta riscuotendo un enorme successo

Nella biografia la campionessa ha parlato anche del suo ritiro, avvenuto nel 2021 a 33 anni, dopo più di vent’anni di carriera nel nuoto: “Non ho rimpianti, non avrei potuto fare altro che questo. Ho smesso quando non era più possibile andare avanti. Fine”. Oggi la giovane si gode i suoi affetti e questa nuova avventura nel mondo dell’editoria. Cosa altro farà in futuro? Staremo a vedere…