Elodie Di Patrizi è una cantante e attrice italiana. Classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, ha raggiunto la consacrazione popolare partecipando al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta colpa mia. Da quel momento in poi la sua carriera non si è più fermata e ora è sempre in cima alle classifiche nazionali e non solo. Il suo ultimo album, intitolato Red Light, è uscito il 6 Ottobre 2023, diventando in pochissimo tempo un grande successo. Cantante costantemente sulla cresta dell’onda, Elodie è molto apprezzata anche sui social con la ragazza che può vantare circa 3,3 milioni di followers su Instagram. Fan che ha fatto impazzire con il ultimo scatto bollente. (Continua a leggere dopo la foto)

Elodie, lo scatto bollente manda i fan in delirio

Cantante costantemente sulla cresta dell’onda, Elodie è molto apprezzata anche sui social con la ragazza che può vantare circa 3,3 milioni di followers su Instagram. Nelle scorse ore la cantante ha lasciato tutti senza parole con una foto pubblicata sul proprio profilo che ha subito ottenuto moltissimi like. Da poco Elodie ha pubblicato il suo ultimo album ed in questi giorni fa un grande utilizzo dei social per pubblicizzarlo. Lo stesso scatto fa riferimento al brano Euphoria, accompagnando la foto con una frase: “Euphoria, senti come vibraaaaaa”. La foto in questione vede la bella cantante coperta solamente da un completino intimo totalmente in pelle e con dei tacchi vertiginosi. Il tutto condito da una tintura rossa che copre la ragazza che mette ancora maggiormente in risalto le sue curve perfette. Tra i like alla foto c’è anche quello di Andrea Iannone. L’ex pilota MotoGP ha una relazione con la cantante ormai da diverso tempo con la loro love story che prosegue ormai a gonfie vele. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sulla sua vita privata

Elodie si è fatta conoscere grazie alla scuola di Maria De Filippi e proprio all’interno del reality ha conosciuto il suo primo fidanzato. Tra il 2016 e il 2018 Elodie è stata sentimentalmente legata al collega Lele. Dal 2019 al 2021 è stata legata al rapper Marracash. La storia d’amore è terminata nell’estate 2021, sebbene Elodie e Marracash siano rimasti in rapporti di amicizia e abbiano continuato a lavorare insieme, sia per la realizzazione del quarto album di Elodie sia per il video di Crazy Love di Marracash e la copertina dell’album del rapper Noi, loro, gli altri, che lo vede al fianco di Elodie in un ritratto di famiglia. Dall’autunno 2022 è legata sentimentalmente al pilota motociclistico Andrea Iannone.