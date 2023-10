Elodie è stata raggiunta da Valerio Staffelli che le ha consegnato il primo tapiro d’oro. In occasione del lancio del singolo “A Fari Spenti”, Elodie si è mostrata al suo pubblico completamente nuda. La foto senza veli però ha innescato una serie di polemiche contro la cantante e proprio per questo Elodie ha guadagnato il premio di Striscia La Notizia, durante la puntata di ieri, martedì 10 ottobre 2023. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Uomini e Donne”, è bufera in studio: “Fatti i ca*** tuoi”

Leggi anche: Affari tuoi, la decisione della concorrente lascia tutti di sasso

“Striscia la Notizia”, tapiro a Elodie: la sua reazione spiazza tutti

Durante la puntata di ieri, Valerio Staffelli ha raggiunto Elodie che ha apprezzato il tapiro regalatole da Striscia la Notizia. Si tratta del primo tapiro d’oro della carriera, dopo le polemiche sulle foto in cui posa nuda per promuovere il nuovo singolo. La cantante si trova a Milano e sta facendo aperitivo con il fidanzato motociclista Andrea Iannone, quando Valerio Staffelli la prende fa parte per consegnarle il tapiro. Lei risponde alle accuse che le sono state fatte via social con una risposta che spiazza l’inviato. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Rai, la decisione sul programma spiazza tutti: doccia gelata per il famoso conduttore

Leggi anche: Wanna Marchi, quanto prende di pensione

Le critiche a Elodie sui social

La cantante ha scandalizzato il web, posando completamente nuda davanti all’obiettivo con soltanto dei lunghi capelli a coprirle il seno per il lancio del suo nuovo singolo “A fari spenti”. La foto in poche ore ha incantato i numerosi fan della cantante, ma ha anche scatenato una valanga di polemiche. “Sì ma non è necessario ora che stai nuda in ogni video”, ha commentato qualcuno. “E ti pareva che non si spogliava”, ha scritto un utente. “Alla fine di tutti i ragionamenti comunque il messaggio che fare passare è: Donna se non ti spogli non vai da nessuna parte. E io non giudico nessuno, ma alla fine vi spogliate tutte”, il pensiero di tanti. (Continua dopo le foto)

La replica di Elodie alle accuse

“È proprio una mia passione denudarmi così. È il mio modo di esprimermi. Ho sempre lavorato tanto, anche con il mio corpo”, ha ammesso Elodie davanti alle telecamere di Striscia. “Il mio corpo non dovrebbe suscitare scandalo, questo è il mio corpo, il mio manifesto di donna libera. Tanti mi hanno detto che non c’è bisogno, invece ce n’è eccome! Il corpo è nostro e siamo libere di decidere come utilizzarlo: per me è arte e libertà”, le sue parole.