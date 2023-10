Nuove discussioni durante il trono classico di Uomini e Donne. La settimana è iniziata con intrighi amorosi e discussioni che si sono fatte piuttosto accese durante la puntata di ieri, martedì 10 ottobre 2023. A far discutere, il triangolo amoroso tra Brando, Beatriz e Raffaella, nel quale ad un certo punto, si aggiunge anche Cristian. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Uomini e Donne”, la discussione tra Beatriz e Raffaella

Brando e Beatriz sono usciti insieme in esterna per due volte e hanno avuto molto contatto fisico e diversi baci. Per poterla rivedere Brando ha anche rinunciato all’esterna con Raffaella, che è poi stata eliminata dallo stesso tronista. Raffaella è poi stata richiamata in studio proprio da Brando. Tra le due corteggiatrici quindi non scorre buon sangue. “Dietro le quinte quando abbiamo cercato di parlare ti sei accerchiata di tutte le nuove. Mi ha dato dell’arrogante che fa l’agnellino. Ma chi ti conosce? Sulla base di cosa? Quando sono stata arrogante con te? Quando la volta scorso ho finito il ballo, tu stavi litigando con le ragazze”, lo sfogo di Raffaella contro Beatriz, che replica subito. “Mi hanno attaccata dicendomi di scendere dal piedistallo e io ho ribadito che sul piedistallo mi ci avete messo voi per vostra invidia”. Insomma, il clima è piuttosto teso e ad un certo punto è intervenuto anche Cristian. (Continua dopo le foto)

Brando sbotta con Beatriz

Beatriz ha espresso più volte i suoi timori riguardo degli scambi affettuosi tra il tronista e Raffaella. Entrambe sono interessate a Brando e si punzecchiano continuamente. A quel punto, però, Brando è sbottato: “Fatti i c***i tuoi!“. Certamente il cavaliere non le ha mandate a dire ed ha invitato la sua corteggiatrice a concentrarsi sulle proprie faccende personale. Per calmare gli animi, Maria De Filippi ha invitato tutti a ballare. (Continua dopo le foto)

Cosa c’è tra Cristian e Beatriz

Raffaella e Brando hanno ballato sotto lo sguardo invidioso di Beatriz. Nello stesso momento, Cristian ballava con Virginia. Poi Maria ha chiesto a Cristian se andava tutto bene. Il giovane ha ballato con la sua corteggiatrice Virginia, la quale è ancora preoccupata che il tronista possa covare dei sentimenti per Beatriz. “E’ convinta che a me piaccia ancora Beatriz, ma non è così”, ha precisato Cristian rivolgendosi allo studio. Durante la scorsa puntata, Cristian si è arrabbiato perché ha trovato fuori luogo il fatto che Beatriz continui a parlare di lui dopo aver deciso di andare avanti con Brando.