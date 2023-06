Home » “Mattino 5”, bebè in arrivo: l’annuncio a sorpresa

Mattino Cinque si ferma per la pausa estiva. La trasmissione del mattino di Canale 5, condotta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi si è conclusa questa mattina, venerdì 23 giugno 2023. I conduttori e gli autori hanno salutato il pubblico, dandogli appuntamento a settembre, quando avrà inizio la prossima stagione televisiva, e riprenderanno i soliti programmi. Durante i saluti però è arrivato un annuncio inaspettato. Un importante membro dello staff di Mattino 5 sta per diventare genitore. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Maria Sofia Federico, pubblicato il video del provino presso l’Accademia di Siffredi

Leggi anche: “La vita in diretta”, Alberto Matano costretto a fermare tutto: cos’è successo

Confermata la prossima stagione di “Mattino 5”

Poco prima della diretta della puntata di oggi, Federica Panicucci ha realizzato una Story Instagram in cui ha ringraziato i telespettatori a cui ha dato appuntamento dopo le ferie. Dunque, il programma della rete ammiraglia Mediaset tornerà anche il prossimo anno televisivo. I conduttori quindi questa mattina hanno dato un arrivederci al loro pubblico. È probabile inoltre che la coppia Panicucci-Vecchi resti: Mattino 5 ha “vinto” sul fronte degli ascolti battendo spesso la concorrenza, rappresentata da Storie Italiane su Rai1. Durante la puntata di oggi, oltre ai dovuti saluti c’è stato anche spazio per uno scoop. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Tv in lutto, l’amata attrice muore in un incidente stradale: era incinta

Leggi anche: Grave lutto a Uomini e Donne, lo storico volto perde il suo grande amore

Bebè in arrivo, chi diventerà genitore a “Mattino 5”

In chiusura di diretta, tutto lo staff che lavora dietro le quinte di Mattino 5 ha raggiunto Federica Panicucci e Francesco Vecchi al centro dello studio. “Siamo stati insieme 209 mattine, il pubblico ci ha apprezzato, e io ogni tanto mi chiedo come mai”, ha scherzato Vecchi, mentre la Panicucci ha ringraziato in diretta Tv tutti i collaboratori che permettono la realizzazione del programma. Poi lo scoop a sorpresa: la caporedattrice Lucia Bubolo hanno rivelato che a breve qualcuno diventerà di nuovo papà. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Francesco Vecchi papà bis

“Quest’anno a Mattino5 ci sono state tante nascite. Voglio fare gli auguri a tre mamme che hanno già avuto i loro bambini. Ce ne saranno altre due che diventeranno neo mamme nelle prossime settimane. E forse ci sarà anche un papà nuovo”, ha detto a sorpresa la caporedattrice Lucia Bubolo indicando Francesco Vecchi. Il conduttore ha già un figlio, nato nell’aprile 2021. Come ha reagito alle parole della caporedattrice? Il conduttore ha sorriso imbarazzato. Poi ha voluto chiudere l’argomento con un insolito “no comment”.