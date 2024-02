Home | “Grande Fratello”, brutte notizie in vista per Beatrice con l’arrivo della nuova concorrente

Nella casa del “Grande Fratello” sta per entrare una nuova concorrente. Per Beatrice Luzzi si tratta di una brutta notizia. La nuova concorrente del reality show, infatti, non ha mai perso occasione per criticare l’operato dell’attrice nella casa del “Grande Fratello”. Siamo sicuri dunque che appena entrerà nella casa più spiata d’Italia si scaglierà contro di lei. Di conseguenza si allargherà il cerchio delle rivali di Beatrice. (Continua…)

“Grande Fratello”, brutta notizia per Beatrice: è in arrivo una nuova concorrente

Alfonso Signorini è pronto a mettere altra carne sul fuoco. Il clima di tensione che si respira nella casa del “Grande Fratello” è palpabile, ma a quanto pare al conduttore e autore del programma non basta. Signorini farà entrare una nuova concorrente nella casa con l’obiettivo di creare lo scontro con Beatrice Luzzi. La concorrente che entrerà nella casa più spiata d’Italia, infatti, non ha mai perso occasione per criticare l’attrice. Siamo sicuri che, una volta fatto il suo ingresso nella casa, si scontrerà con la Luzzi, aumentando il clima di tensione. (Continua…)

Simona Tagli nuova concorrente del “Grande Fratello”

Nella casa del “Grande Fratello” sta per entrare una nuova concorrente: si tratta di Simona Tagli. Per Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio una brutta notizia. La showgirl, infatti, non ha mai perso occasione per criticare la gieffina. Più volte nel salotto di 361magazine ha esternato la sua opinione in merito all’attrice. Parlando dello scontro tra lei e Perla, Simona ha dichiarato: “Beatrice è un po’ più acida nel modo di essere“. Siamo sicuri che, dopo aver ascoltato queste parole, Alfonso Signorini abbia deciso di farla entrare nella casa più spiata d’Italia per cercare lo scontro con Beatrice. Nel frattempo, i fan dell’attrice insorgono sui social: “Questa è una vigliaccata, state facendo di tutti per mettere fuori gioco Beatrice. Sapete che è la più forte e la volete rovinare i tutti i modi. Per quanto mi riguarda senza di lei questo programma non ha più senso“. (Continua…)

Chi è Simona Tagli

Simona Tagli è una nota showgirl e conduttrice televisiva. Ha esordito nel piccolo schermo come comparsa nel programma “Popcorn”. Raggiunge il successo a partire dal 1991, quando viene scelta come valletta di “Domenica In”. Negli anni duemila ha partecipato al reality show “La talpa” e alla quarta edizione de “L’Isola dei Famosi”, salvo poi ritirarsi poco dopo per problemi di salute. Nel 2011 ha abbandonato il mondo dello spettacolo ed ha aperto un salone di bellezza per mamme e bambini. Ha tentato anche il salto in politica, in occasione delle Elezioni Amministrative del 2016 a Milano, dove si è candidata per il consiglio comunale nelle liste di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale, a sostegno del candidato unico del centro-destra Stefano Parisi, raccogliendo solo 31 preferenze, senza essere eletta. Adesso prepara il suo ritorno nel mondo dello spettacolo, partecipando al reality show “Grande Fratello”.