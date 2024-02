Operata all’addome: dramma per l’ex volto di Canale 5

Non solo Martina Colombari, ricoverata d’urgenza in ospedale per un’operazione all’addome, un’altra donna popolarissima in tv, in queste ore ha confessato di essere di essersi sottoposta ad un importante intervento. L’annuncio è arrivato direttamente da lei tramite le sue storie Instagram. Vediamo di chi si tratta.

Leggi anche: Straziante annuncio della cantante: “Sto morendo, vi lascio la mia ultima canzone”

Leggi anche: Principe Harry, come ha reagito alla notizia del tumore del padre

Dramma per l’ex volto di Canale 5

Nelle ultime ore si stanno sentendo di operazioni all’addome a donne come Kate Middleton, Martina Colombari. Donne che dopo aver fatto dei controlli, sono state sottoposte ad interventi mirati per peritonite, come il caso della Colombari, o qualcosa di ancora non svelato come quello per la principessa. Ora un altro volto noto di Canale 5 ha vissuto lo stesso calvario. Attraverso le storie del suo account Instagram la raccontato i suoi ultimi dieci giorni, tra esami clinici, intervento e il post operatorio. Lei è un ex Velina di Striscia la Notizia. (continua dopo la foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, quanto deve pagare di penale Beatrice se lascia la casa

L’intervento all’addome di Elena Barolo

L’ex Velina Elena Barolo ha annunciato di essersi sottoposta ad un’intervento chirurgico mirato, dopo aver scoperto di avere una serie di fibromi uterini. Si tratta di lesioni benigne che colpiscono donne, soprattutto in età adulta. Da qui l’intervento programmato in anticipo per rimuoverli. Su Instagram la soubrette ha voluto tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute.

Ricoverata al San Raffaele di Milano, Elena ha spiegato ai suoi followers la lunga degenza in ospedale: “Eccomi qui a raccontarvi la mia storia, niente di grave perché c’è sempre chi sta peggio, ma il 26 gennaio mi hanno ricoverato in ospedale. i è trattato di un intervento programmato all’addome, un po’ come Kate Middleton”, ha sdrammatizzato l’ex Velina, parlando apertamente del suo problema di salute: miomi uterini. (continua dopo le foto)

Elena ha pubblicato anche una serie di scatti dei giorni passati in ospedale. “Mi sono risvegliata in camera da letto con otto miomi uterini in meno, che mi avevano formato una palla grande come un bimbo di cinque mesi nell’addome e un taglio di circa dieci centimetri in più.”, ha detto, poi ha voluto ringraziare lo staff medico che l’ha seguita in questo percorso: “Dal professore Candiani al dottor Conti e a tutta l’equipe“. Infine ha tranquillizzato assicurando di sentirsi bene, ma di essere ancora in fase di recupero. Il volto noto della tv si è detta ottimista: “Morale della favola, prendetela con filosofia perché c’è sempre chi sta peggio. Carpe diem, domani si vedrà. Anche con quaranta punti in più e la panciera sono cool“