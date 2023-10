Paolo Del Debbio, attimi di tensione in diretta Tv: cosa è successo

Durante la puntata di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha affrontato con i suoi ospiti il tema della guerra in Palestina. Scontro in diretta tra Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara e il leader dell’alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli. In un fuori onda poi, il conduttore si è spaventato quando una sua collega lo ha raggiunto. Si vede infatti una ragazza che gli si avvicina con le mani e per un attimo, lui rimane sbigottito. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Scontro tra Cruciani e Bonelli

“Nel conflitto mediorientale israelo-palestinese bisogna dividere il tema di Hamas dal futuro dei palestinesi. Dobbiamo avere un senso di responsabilità anche per tutelare la nostra comunità, e lanciare messaggi distensivi che indichino una prospettiva di pace anche per il popolo palestinese che non è Hamas e che vive da decenni una situazione drammatica”, ha affermato l’onorevole Bonelli. Ma Cruciani ha qualcosa di rimproverare. Cruciani condanna il terrorismo, ma “aggiungete sempre quel pezzetto in più”, rimprovera a Bonelli. “La sinistra italiana, in tutte le sue diramazioni, ha sostenuto a spada tratta la causa palestinese in una sorta di slogan con ‘né con il terrorismo, né con gli israeliani segregazionisti’. La realtà è questa”, conclude Cruciani. (Continua dopo le foto)

Paolo Del Debbio scherza con la collaboratrice nel video su Instagram

Paolo Del Debbio era intento a girare un servizio quando è accaduto qualcosa che non si aspettava. La scena si è rivelata poi essere divertente, tanto che il conduttore ha deciso di pubblicare il video dell’accaduto su Instagram. Nel filmato in questione, si vede una sua collaboratrice si avvicina e con le mani aperte. Del Debbio la guarda dubbioso, poi comincia a sorridere ed esclama: “Ah, pensavo mi volesse dare un ceffone!”. Tantissimi i commenti degli utenti divertiti dalla scenetta. (Continua dopo le foto)

Gli ascolti di “Dritto e Rovescio”

Rai1 ha conquistato i telespettatori che nella serata di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, hanno scelto Blanca. Al secondo posto si è piazzato il Grande Fratello. Terza posizione invece per Dritto e Rovescio su Rete 4 con ospiti Guido Crosetto e Matteo Renzi, rispettivamente Ministro della Difesa e leader di Italia Viva. La puntata ha catturato l’attenzione di 948.000 spettatori per il 6.6% di share. Settimana scorsa Paolo Del Debbio aveva chiuso con 866.000 spettatori (6.2%).