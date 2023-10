Dayane Mello ha pubblicato su Instagram uno scatto hot. La modella è in posa sul letto e indossa solo un lenzuolo. Lo scatto hot ha fatto il pieno di like. Più volte, Dayane si è mostrata senza veli sui social dove la seguono un milione di followers. (Continua dopo le foto)

Chi è Dayane Mello

Dopo un’infanzia molto difficile in Brasile, con un padre nell’esercito e una madre che si prostituisce, si trasferisce in Cile dove inizia a lavorare come modella a 17 anni. A raccontare della sua infanzia difficile è la stessa Dayane al Grande Fratello Vip, svelando come lei e il fratello abbiano rubato per sopravvivere. La madre poi ha trovato un altro compagno violento, che ha picchia Dayane e i suoi fratelli. Arrivata in Italia, nel 2014 partecipa alla decima edizione di Ballando sotto le stelle e al reality Monte Bianco. Dayane ha preso parte ad altri reality quali L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. (Continua dopo le foto)

Dal 2008 al 2012 Dayane Mello è stata legata all’ex tennista cileno Nicolás Massú. Tra il 2013 e il 2017 ha fatto coppia fissa con il modello italiano Stefano Sala che l’ha resa madre di Sofia, nel 2014. Dal 2017 al 2019 Dayane ha avuto una relazione con Carlo Gussalli Beretta, che al momento è fidanzato con Giulia De Lellis. Quest’estate, la modella ha fatto tanto parlare di sé per un presunto flirt con Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker. (Continua dopo le foto)

Dayane Mello, lo scatto hot su Instagram manda i fan in delirio

La brasiliana è spesso protagonista con scatti mozzafiato. In una foto recentemente pubblicata su Instagram, Dayane appare coperta solo dal lenzuolo che lascia intravedere il fisico mozzafiato. Dayane Mello punta così al massimo della visibilità sul web con questi scatti, chissà che non possa tornare prossimamente anche in televisione.