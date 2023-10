Durante la puntata di ieri, giovedì 19 ottobre 2023, del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto affrontare con gli inquilini l’argomento dell’addio ad Heidi Baci, uscita dalla Casa lunedì scorso dopo il duro incontro con il padre. Tanti i commenti sull’accaduto sia dentro che fuori dal programma. L’ex gieffina ha voluto chiarire la sua posizione al riguardo e per farlo ha scritto una lettera indirizzata ai suoi compagni di avventura. Massimiliano ha reagito a caldo ma poi ragionando ha notato uno strano dettaglio. Di cosa si tratta? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Giorgia Meloni e Andrea Giambruno si sono lasciati, interviene Luca Bizzarri

Leggi anche: Heidi Baci rompe il silenzio per la prima volta dopo l’addio al “GF”

La lettera di Heidi Baci

Heidi lunedì scorso dopo la puntata, ha lasciato il programma. Non ha salutato i suoi compagni d’avventura ma ha deciso di rimediare con una lettera. “Ciao ragazzi, dopo la mia uscita così improvviso è doveroso darvi delle spiegazioni. Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa e i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolar modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento – ha confidato -. La situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità, e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto. P.s. Vittorio e Letizia siete unici, mi mancate”. Letizia si è subito commossa. E Massimiliano? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi è stato eliminato ieri

Leggi anche: Heidi Baci sparita dopo l’addio al “GF”: ecco dove la rivedremo

“Grande Fratello”, la reazione di Massimiliano alla lettera di Heidi: cos’ha notato

L’addio di Heidi è stato una batosta per il GF. La ragazza era una delle concorrenti preferite dal pubblico e il suo flirt con Massimiliano ha tenuti incollati allo schermo molti telespettatori. Massimiliano Varrese non è stato nominato nelle lettera. “Come mai Heidi non ti ha salutato?”, lo ha provocato Alfonso Signorini. “Credo di essere un argomento ancora pesante e scomodo per lei, forse adesso è meglio così. Il sentimento c’era ed è forte, non va via in un attimo, quindi tutto ciò che è accaduto, per alcuni versi, lo ha rafforzato, ma io rispetto le decisioni di Heidi”, ha commentato l’attore sperando in un incontro magari fuori dal programma. Poi però, parlando con Valentina e altri ragazzi, Massimiliano Varrese ha iniziato a elaborare un’ipotesi sul vero motivo dell’abbandono di Heidi. (Continua dopo le foto)

L’attore ha notato che la lettera è scritta con una calligrafia tremolante e che tende a sinistra. Questo indicherebbe che l’autrice si sta tirando indietro. Che la ragazza sia stata costretta ad uscire? Secondo Varrese Heidi non avrebbe scritto questo messaggio proprio come voluto. “A me resta l’amaro in bocca”, ha concluso Massimiliano.