L’addio di Heidi Baci al GF 2023 ha fatto decisamente discutere. Dopo il rimprovero di suo padre per aver intrapreso un’amicizia con un uomo più grande di lei, ovvero Massimiliano Varrese, la ragazza ha deciso di abbandonare il gioco senza pensarci troppo. Così, a fine puntata, dopo l’incontro con il genitore, è andata via dalla casa più spiata d’Italia senza salutare i compagni di gioco e sparendo poi nel nulla. Heidi, stando alle indiscrezioni dei fan avrebbe ripreso in mano i suoi profili social, guardando le storie e i post dove è taggata senza postare nulla. Cosa c’è dietro questo suo silenzio? La risposta potrebbe trovarsi all’interno del contratto firmato con Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

Heidi Baci sparita dopo l’addio al “GF”: ecco dove la rivedremo

Che fine ha fatto Heidi Baci dopo il suo addio al Grande Fratello? Il pubblico di Canale 5 ha già notato che ha ripreso in mano la gestione dei suoi profili social, anche se non ha ancora pubblicato niente. Una fan ha rivelato, con tanto di screen, che l’ormai ex gieffina ha visto tutte le sue Storie Instagram. Non solo, alla richiesta di seguire i suoi commenti condivisi su X, Heidi Baci le avrebbe risposto con un cuore. Tra le ipotesi dietro alla sua “sparizione” potrebbe anche esserci il contratto in esclusiva che i concorrenti hanno con il reality show. Dunque, con tutta probabilità, sarà proprio al Grande Fratello che rivedremo Heidi Baci. In quell’occasione potrà dire le motivazioni che l’hanno portata a prendere questa decisione drastica. Inoltre potrebbe presto arrivare un’intervista con Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Lì, come di consueto, passano tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello. Magari succederà nei prossimi giorni, mentre sicuramente qualcosa in più verrà svelato da Alfonso Signorini nel corso della diretta di questa sera, giovedì 19 Ottobre 2023. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in pià su di lei

Heidi Baci ha 25 anni e vive a Pescara. Di origini albanesi, lavora come commerciante e imprenditrice nel settore nautico ed è anche una modella. Nel 2018 ha partecipato alle selezioni di Miss Italia. Da settembre 2023 era entrata nella casa del Grande Fratello come concorrente e nel corso dei mesi aveva stretto amicizia con l’attore Massimiliano Varrese. Proprio questa sua “relazione” con il coinquilino l’avrebbe spinta ad abbandonare il gioco, dopo aver parlato con il suo papà.