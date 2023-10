Heidi Baci, i genitori della ragazza contro il “GF”: “Devastati, la sta obbligando”

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta come sempre da Alfonso Signorini su Canale 5, sembra far fatica a decollare. La puntata di ieri sera, 12 Ottobre 2023, si è fermata al 16,5% di share con 2 milioni 141mila spettatori. La serata è stata vinta, infatti, da Blanca su Rai 1 che ha conquistato il 23,3% di share e una media di 3 milioni 823mila telespettatori. In queste ore delle critiche pesanti nei confronti del programma e non solo sono arrivate da parte dei genitori di una delle protagoniste del GF 2023, ovvero Heidi Baci: ecco perché i suoi parenti si sono lamentanti. (Continua a leggere dopo la foto)

Heidi Baci, i genitori della ragazza contro il “GF 2023”: “Devastati, la sta obbligando”

I genitori di Heidi Baci si sarebbero schierati contro il GF 2023 per le ultime dinamiche create nella casa di Cinecittà. Pare che la famiglia della concorrente sia furiosa per la relazione con Massimiliano Varrese. I genitori si sarebbero allarmati per la situazione e, stando alla nuova segnalazione, avrebbero anche cercato di chiedere un contatto con la figlia agli autori, ma senza risultati. Questo rumors è saltato fuori da una chat diffusa su X (ex Twitter). Come riportato da Gossip e tv, una ragazza ha dichiarato di aver parlato con i genitori di Heidi, che starebbero appunto vivendo un incubo. La ragazza, poi, attraverso X ha pubblicato una conversazione che, secondo le sue dichiarazioni, avrebbe avuto con la madre della Baci, la quale, come si legge nel post, avrebbe affermato: “In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso. Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo”. Ovviamente non si può sapere con certezza se siano davvero affermazioni della signora Baci. (Continua a leggere dopo la foto)

Una situazione delicata

Stando a quanto riportato dalla ragazza su X, i genitori di Heidi Baci sarebbero davvero molto preoccupati per quanto sta accadendo al Grande Fratello 2023. Sin dall’inizio, Alfonso Signorini ha cercato di puntare sulla nascita della coppia composta da Heidi e Massimiliano. La ragazza, però, ha più volte dato un bel due di picche all’attore. Varrese non si è fermato e ha continuato a cercare dei confronti con la bella gieffina. Sui social network si parla di forzatura, come se gli autori stessero cercando di creare delle coppie per avvicinare i telespettatori a ciò che accade nella Casa più spiata d’Italia. Per ora non resta che attendere e scoprire cosa accadrà nei prossimi giorni. Se questa chat con la mamma di Heidi risultasse vera, la situazione potrebbe avere un’evoluzione inaspettata e i genitori della Baci potrebbero arrivare anche a Cinecittà.