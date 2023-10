Primo bacio tra i due concorrenti al “GF”, scoppia l’amore: la reazione nella casa

Scoppia l’amore nella casa del “Grande Fratello“. I due concorrenti si sono dati il primo bacio. Ovviamente tutto è successo davanti alle telecamere, che riprendono la vita dei concorrenti ventiquattro ore su ventiquattro. Durante un momento molto romantico, accompagnati da un sottofondo musicale, i due gieffini si sono dati un dolce bacio. Immediata la reazione degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia. (Continua…)

“Grande Fratello”, scatta il primo bacio nella casa

Nella casa del “Grande Fratello” potrebbe formarsi la prima coppia di questa edizione. I due concorrenti, infatti, si sono scambiati il primo bacio. Da alcuni giorni si stuzzicavano ed erano molto vicini. Ieri, durante un momento molto romantico, accompagnati da un sottofondo musicale, i due gieffini si sono dati un bacio a stampo. Al momento innocuo ed innocente, ma presto potrebbe avere un significato molto diverso. I due concorrenti del “Grande Fratello”, infatti, sembrano fare sul serio. (Continua…)

Grande Fratello bacio Giuseppe e Beatrice

Ieri, nella casa del “Grande Fratello”, c’è stato il primo bacio tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due si trovavano nell’area bagno: Beatrice si stava concedendo un bagno caldo e Giuseppe era accanto a lei e l’accarezzava. Ad un certo punto, accompagnati da un romantico sottofondo musicale, i due si sono concessi un piccolo bacio a stampo. Siamo solo all’inizio, ma Giuseppe e Beatrice potrebbero diventare la prima coppia di questa edizione del “Grande Fratello”. Tra i due, infatti, c’è molta chimica. (Continua…)

Giuseppe e Beatrice: lo scherzo continua oppure è realtà? 👀 #grandefratello #gf pic.twitter.com/qU2RvbPUdi — Grande Fratello Forum (@gf_forum) October 7, 2023

La reazione degli altri concorrenti

La reazione degli altri concorrenti al bacio tra Giuseppe e Beatrice ovviamente non si è fatta attendere. Massimiliano Varrese ha assistito alla scena ed ha commentato: “Sono rimasto così“, imitando una reazione sconvolta. “Auguri Bea, ci volevi tu per sbloccarlo. Il Grande Fratello è tuo, hai fatto tutto tu. Se non fosse stato per me non sarebbe successo”, ha esclamato Ciro. “Assurdo però, ci avete spiato?”, ha commentato divertita Beatrice Luzzi. Di questo bacio se ne parlerà sicuramente nella puntata del “Grande Fratello” in onda lunedì in prima serata.