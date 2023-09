“Irriconoscibile”. Grande Fratello, il dettaglio da brividi su Samira Lui: tutti lo hanno notato – Samira Lui nella puntata del “GF Vip 8” del 21 settembre 2023, è stata chiamata in mistery room per parlare della sua singolare storia. Possiamo dirlo, senza troppi giri di parole: la giovane è tra i personaggi più apprezzati di quest’edizione. I fan sono colpiti dalla sua gentilezza e spontaneità ma anche dalla sua incredibile bellezza. Stando ad alcune foto che circolano sul web, l’attuale gieffina però avrebbe fatto ricorso ad alcuni ritocchi estetici. (continua a leggere dopo le foto)

“GF Vip 8”, il dettaglio su Samira Lui fa discutere: di che si tratta

Ampio spazio all’ultima puntata del “GF Vip 8” a Samira Lui. La giovane ha raccontato di non aver mai conosciuto il padre, scappato via non appena lei nacque. “Non l’ho mai conosciuto. Evidentemente non era pronto. Da bimba chiedevo di lui, facevo domande, ero curiosa. Lei mi spiegava che era un bell’uomo, che a lei piaceva tanto, non mi ha mai portato a provare ansia o dolore. Sapevo che lui non c’era nella mia vita, non sentivo la sua mancanza”, ha confessato la concorrente. (continua a leggere dopo le foto)

Samira Lui ha ceduto alla chirurgia estetica? Cosa hanno notato

“Ho sempre detto ‘Io un papà non ce l’ho’. Poi magari conoscendolo, cambierebbe la mia storia. Forse ho paura di cambiare la mia storia”, ha proseguito Samira Lui. “Non mi sono mai sentita abbandonata dalla mia famiglia, mamma mi ha sempre fatto sembrare tutto normale. Crescendo è nata la curiosità”, ha dichiarato la giovane, che grazie ad un amico è risalita al padre. “L’ho cercato io per prima. Alcuni anni fa, dopo aver raggiunto la maggiore età, mi è venuta questa voglia. Temevo il rimpianto di non averlo cercato, non volevo negarmi questa possibilità. Qualche anni fa ho chiesto a mia mamma delle foto, lei me l’ha regalata al compleanno. Ci ho messo un po’ per vederla, ho pensato che avrei dovuto affrontare questa cosa. Quando l’ho vista ho pensato “un bel ragazzo”, ho avuto una sensazione positiva. E quindi ho approfondito, ho trovato un suo amico tramite i social, e lui ci ha messo in contatto. Non lo conosco, non ci siamo mai visti, ci siamo solo sentiti al telefono. Gli ho detto di vederci, lui mi ha detto “magari più in là sì”. Da quel che ho capito la moglie sa, i figli no. Mi sono sentita in difficoltà anche per rispetto della sua famiglia”, ha confidato. Un racconto struggente che si è concluso con la sorpresa della madre. La donna le ha inviato una lettera piena d’amore: Samira non è riuscita a trattenere l’emozione. (continua a leggere dopo le foto)

Tra i personaggi più amati dal pubblico del “GF Vip 8”

Bella dentro e bella fuori, verrebbe da dire. In queste ore qualcuno però mette in discussione il fatto che l’avvenenza della giovane sia del tutto naturale. Per alcuni Samira Lui avrebbe fatto qualche ritocchino. Scrive a tal proposito «Leggo»: “Dal confronto con due foto, prima e dopo, e mettendo da parte il trucco e il make up che hanno sicuramente giocano un ruolo molto importante, Samira sembra essersi sottoposta ad una rinoplastica per migliorare la forma del suo naso poco armonioso e ad alcune punture di filler per allungare e aprire di più gli occhi”. Che ne pensate? Il sito online conclude dicendo: “Nulla di eclatante, la bellezza di Samira non è stata messa in discussione, ma questi lievi ritocchi hanno sicuramente aiutato la modella a sentirsi più sicura di sé stessa”.