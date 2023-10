“Grande Fratello”, interviene l’avvocato su Heidi e Massimiliano: nessuno se l’aspettava

La puntata di lunedì del Grande Fratello ha visto l’abbandono dalla casa di Heidi Baci dopo l’entrata a sorpresa del padre della ragazza. Dopo le parole forti dell’uomo, Heidi è scoppiata a piangere e ha deciso di lasciare il gioco. Di questo fatto se n’è parlato a Pomeriggio 5, dove Myrta Merlino ha ospitato Annamaria Bernardini De Pace, famosa avvocata, che ha condannato l’uomo.

“Grande Fratello”, Heidi Baci abbandona la casa

La puntata dal 16 ottobre del Grande Fratello è partita con il confronto tra Heidi Baci, Massimiliano Varrese e l’entrata a sorpresa del padre di Heidi, determinato ad impedire che tra la figlia e l’attore potesse nascere qualcosa. “Sono venuto qui perché ti voglio bene. –ha detto l’uomo- Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità. Pensa anche alla salute della mamma, sta male.“

“Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. […] Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta” (continua dopo la foto)

A pomeriggio 5 interviene l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace

Le parole del padre di Heidi hanno gettato sconforto nella figlia che, dopo averlo salutato, è scoppiata a piangere e ha deciso di abbandonare la casa. L’intervento di Alfonso sembrava aver convinto la ragazza a restare nel gioco, ma nella notte la notizia ufficiale sulla pagina social del reality: Heidi Baci ha abbandonato per motivi personali. La scelta della ragazza ha sconvolto gli inquilini e il pubblico a casa, e a Pomeriggio 5, Myrta Merlino ha ospitato la celebre avvocata Annamaria Bernardini De Pace, che ha accusato il gesto del padre di Heidi. (continua dopo la foto)

“Nella Casa del Grande Fratello è successa una cosa molto particolare: un padre è entrato nella Casa per dire a sua figlia che non gli piaceva cominciasse una storia con un uomo più grande“, ha detto la conduttrice del contenitore di Canale 5 introducendo l’argomento. “Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni“, ha risposto l’avvocata.