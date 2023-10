È scoppiata una vera e propria bufera dopo le confessioni di Sophie Codegoni a Verissimo la scorsa domenica. La ragazza ha comunicato sui social che tra lei e Alessandro Basciano era finita. Poi su Canale 5 ha spiegato i motivi della rottura e il suo ex è stato messo in cattiva luce. Ora interviene Giorgia Nicole Basciano, la sorella dell’ex gieffino, che ha raccontato cos’è successo veramente. (Continua dopo le foto)

Le parole di Sophie a “Verissimo” hanno scatenato una bufera

Sophie Codegoni ha spiegato i motivi che l’hanno portata a voler terminare la relazione con Alessandro Basciano, iniziata due anni fa nella casa del Grande Fratello Vip. La ragazza ha parlato di più tradimenti anche mentre era incinta della piccola Celine Blue, nata lo scorso maggio. La cosa più grande è stata che Alessandro sarebbe andato qualche giorno a Ibiza con la sua ex fingendo che si trattasse di un viaggio di lavoro. “Ho i video, le foto, lui che le chiede di non postare niente perché la sua ex, che sarei io, è pazza. Le ha pagato i voli, la trattava come se fosse la fidanzata e me come l’amante”, ha rivelato la ragazza. (Continua dopo le foto)

Sophie Codegoni, cosa ha rivelato la sorella di Alessandro Basciano sui tradimenti

Alessandro Basciano aveva risposto a tono alle dichiarazioni di Sophie sia lui stesso che il suo avvocato. Ora è intervenuta anche la sorella di Basciano, Giorgia Nicole, che ha deciso di parlare, prendendo le difese del dj. “Io sono scioccata nel leggere tutti questi commenti inutili quando qui si parla di un reality. Quello che succede oggi sono finti tradimenti che non esistono. Tutti noi ci arrabbiamo tante volte, ma in questo caso si parla di un tradimento che non c’è mai stato. Ora basta scrivere ca**ate quando non si sanno le cose”, ha scritto. Giorgia quindi avrebbe negato che il fratello abbia tradito Sophie. Come stanno realmente le cose? (Continua dopo le foto)

Cos’è successo veramente a Basciano

Giorgia ha insinuato che in realtà il fratello è stato incastrato. “Al vostro posto cercherei di capire chi ha voluto incastrare Ale, voi siete bravi nel trovare le cose, indagate. Come ho già detto, la verità verrà fuori con le prove, non con le parole”. D’altro canto Sophie aveva parlato di prove, come anche Basciano. Speriamo che entrambi trovino un modo per face pace, per il bene della figlia.