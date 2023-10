Sia Gabriele Parpiglia che Amedeo Venza, esperti di gossip, avevano diffuso la notizia di una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta. Cosa c’è di vero? Che cosa è successo in quest’ultimo periodo? Il silenzio stampa di Giulia continua nonostante le continue domande che le sono arrivate sui social di fan che speravano di vederli insieme per tutta la vita. Nelle ultime ore, Giulia De Lellis ha rotto il silenzio con un nuovo indizio sui social. (Continua dopo le foto)

La storia tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta sono insieme dall’estate del 2020. La stessa Giulia ha raccontato ai suoi followers come è nato il loro amore. L’ex di Giulia, Andrea Damante, le aveva presentato Carlo quando il tronista e la corteggiatrice erano ancora legati. La ragazza ha ammesso che inizialmente era titubante perché non avrebbe voluto innamorarsi di un uomo che gli aveva presentato il suo ex, ma era inevitabile. “La nostra storia è nata molto lentamente, io e lui ci conoscevamo da poco ed eravamo amici. Abbiamo iniziato a frequentarci per dei progetti lavorativi. Io non ero più fidanzata da un po’ e lui non si frequentava più con una ragazza. Eravamo confusi perché era una situazione particolare”, ha spiegato. I due stanno insieme da oltre tre anni e convivono. Qualcuno però, parla di una presunta crisi nella coppia. (Continua dopo le foto)

La crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta

Le voci sulla loro presunta crisi si sono rincorse per parecchi giorni. La causa del loro allontanamento, secondo gli esperti di gossip, sarebbe la suocera, la mamma di Carlo, che poco sopporterebbe l’influencer da oltre 5 milioni di follower. La donna non vedrebbe di buon occhio Giulia anche dopo che i due hanno comprato casa insieme. Ora è Giulia a rompere il silenzio. Non ha parlato della suocera, ma ha dato una sorta di ultimatum al compagno. (Continua dopo le foto)

Giulia rompe il silenzio

Con una storia su Instagram, l’influencer ha dato una risposta sulla presunta crisi con il compagno. Giulia si trova a Roma dalla sua famiglia, in compagnia delle sue nipotine Penelope e Matilde e, nel frattempo sta cercando di chiamare Carlo Beretta che, tuttavia, tarda a rispondere. “Se non rispondi entro tre secondi, ti lascio sul serio eh”, ha scritto la ragazza sulla sua storia Instagram. Giulia ha scacciato via i gossip in modo divertente.