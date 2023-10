Giacomo Urtis ha trovato l’amore? Il chirurgo plastico aveva partecipato a Belve qualche settimana fa ammettendo di aver sempre avuto un debole per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi aveva parlato di matrimonio con Urtis, notizia poi smentita da lui stesso. Una semplice trovata per far parlare di sé che però a quanto pare avrebbe ferito il chirurgo, che un po’ ci sperava. Ora però, Giacomo Urtis ha condiviso uno scatto dove appare mano nella mano con qualcun altro. Di chi si tratta? (Continua dopo le foto)

Giacomo Urtis ha un nuovo fidanzato? La foto insieme

L’ex gieffino, dopo il due di picche di Fabrizio Corona, sembra aver ritrovato l’amore. Giacomo Urtis è apparso a bordo di una Ferrari accanto ad un uomo. I due si stringono la mano affettuosamente. Ma chi è l’uomo misterioso insieme ad Urtis? “Fate sogni d’oro botoxini”, ha scritto Giacomo Urtis sui social ai suoi fan. Chi sarà l’uomo misterioso che l’ha fatto innamorare? (Continua dopo le foto)

Giacomo Urtis e Fabrizio Corona

“Io sono innamorato. Spero che lui non lo faccia per business”, aveva commentato Giacomo quando era uscita la notizia della proposta di matrimonio di Corona. I due si conoscono da molti anni e sembra che Urtis abbia sempre provato attrazione per l’ex re dei paparazzi. Il chirurgo ha ammesso che sarebbe stato sul serio disposto a condividere una storia con lui se lo avesse voluto. Fabrizio Corona però ha confermato nell’intervista a Belve di aver strumentalizzato la cosa per regalare un gossip estivo a discapito dell’amico che però, un po’, ci aveva davvero fatto un pensierino, lasciandolo a bocca asciutta. (Continua dopo le foto)

Giacomo Urtis verso Jenny

Giacomo Urtis ha confermato di aver cominciato un percorso di transizione diventando Jenny. Il vip ha escluso per adesso l’idea di potersi tagliare l’organo maschile: “Quello non lo farei perché mi darebbe fastidio”, ha ammesso. Ora però si sente meglio. “Mi sento io, non mi sento una donna, non mi sento un uomo. Sto facendo un percorso di transizione. Sto prendendo gli ormoni”.