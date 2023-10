Il ritiro di Heidi Baci ha sconvolto i telespettatori ma anche gli inquilini della casa del Grande Fratello. Subito dopo la fine della puntata e l’addio di Heidi, i concorrenti hanno commentato le esternazioni del padre della ragazza. Ascoltando bene il video che circola on line sembra proprio che uno dei gieffini avrebbe detto una bestemmia. Gli utenti lo hanno sottolineato nei commenti. Cosa succederà? (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Paolo Masella a rischio squalifica: i fan sentono la bestemmia

Durante la puntata del Grande Fratello di ieri è andata in onda una scena surreale. Il padre di Heidi ha accusato pesantemente Massimiliano Varrese di essere opprimente. L’uomo non era d’accordo che lei frequentasse un uomo tanto più grande di lei e gliel’ha detto senza mezzi termini. Heidi, per non deludere la sua famiglia, si è ritirata dal programma. Una vicenda che ha sconvolto tutti, in primis Alfonso Signorini, che si è subito schierato dalla parte di Varrese. Ciò che è successo è stato commentato subito dopo dai gieffini. (Continua dopo le foto)

Il video della bestemmia

Paolo Masella mentre stava parlando con Alex Schwazer e Ciro Petrone ha bestemmiato, gli utenti ne sono sicuri. “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora“, le sue parole. Manca una “o” in realtà perché il ragazzo si è trattenuto. Questo basterà per eviragli la squalifica? Il regolamento del Grande Fratello è severo e le bestemmie non sono tollerate. “Ci sarà attenzione per l’intenzione, più che per la parola. Resteranno comunque punite tutte le bestemmie, questo non cambia“, aveva spiegato Signorini. (Continua dopo le foto)

I commenti sui social

“Ragazzi io ho appena sentito Paolo che bestemmiava. Stava parlando con Ciro e Alex e gli è sfuggito un bel PD”, il commento di un fan del programma. “Il macellaio sembra abbia bestemmiato. Espulsione obbligata secondo le regole del GF. Per chi ha fatto star male Madre Beatrice il karma in agguato, zac, uno per uno”, scrive qualcun altro. “Raga non prendiamoci in giro, il macellaio ha bestemmiato forte e chiaro altroché dinci dai ha detto proprio quelle due parole“, ha commentato qualcun altro. In passato non sempre i concorrenti sono stati mandati via per una presunta bestemmia. Ogni caso è stato valutato con attenzione. Che ne sarà di Paolo Masella?