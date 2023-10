Splendido annuncio nel mondo del pallone: il calciatore della Serie A diventerà padre per la prima volta. “Papà e mamma ti aspettano“, ha scritto sui social. Per il calciatore si tratta di un momento davvero molto fortunato. Dopo una stagione è tornato in Italia ed ha ritrovato il posto da titolare nel club di Serie A. Adesso, però, si prepara ad accogliere il più bel gol della sua vita. (Continua…)

Il calciatore diventerà padre per la prima volta

Il famoso calciatore, che milita in un club di Serie A, diventerà padre per la prima volta. L’annuncio è arrivato ovviamente sui social. L’attaccante ha pubblicato alcune foto insieme alla compagna in cui mostra l’ecografia del bambino. “Papà e mamma ti aspettano. Eri solo nei nostri pensieri, ma finalmente tra poco potremo averti qui… Non vediamo l’ora che tu sia con noi“, ha scritto la coppia sui social. (Continua…)

Samu Castillejo diventerà papà

Samu Castillejo, calciatore in forza al Sassuolo, diventerà papà per la prima volta. A dare l’annuncio è proprio l’attaccante spagnolo insieme alla compagna sui social. La coppia ha pubblicato una foto in cui insieme mostrano l’ecografia del bambino. Un annuncio che ha mandato in estasi i tifosi del Sassuolo e quelli delle ex squadra in cui Castillejo ha lasciato un buon ricordo. Tra i commenti sono arrivati tantissimi messaggi di auguri, anche da parte dei compagni di squadra. (Continua…)

La carriera di Samu Castillejo

Samu Castillejo, soprannominato El Fideo per la sua coportatura esile, è un calciatore spagnolo di ruolo centrocampista e attaccante. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Malaga, esordendo in prima squadra nella stagione 2014-2015. Si è poi messo in mostra tra le fila del Villareal, totalizzando 91 presenze e siglando 9 gol. Dopodiché è arrivato in Italia, dove ha vestito la maglia del Milan. Con i rossoneri ha totalizzato 86 presenze, siglando 7 gol. Lo scorso anno è tornato in Spagna, a Valencia, mentre quest’anno ha fatto ritorno in Italia, accettando l’offerta del Sassuolo. Con la propria nazionale ha vestito la maglia dell’Under 16, dell’Under 17 e dell’Under 21, mai quella della nazionale maggiore.