Christian De Sica, le splendide nozze in famiglia: i dettagli e gli invitati vip – Domenica, 10 settembre 2023 , Christian De Sica ha accompagnato all’altare la figlia, Maria Rosa. La donna è ufficialmente convolata a nozze con il compagno Francesco. Solamente lo scorso febbraio, la coppia ha avuto la loro prima bambina: Bianca. Il matrimonio si è celebrato nel santuario della Madonna in Saletta, a Castel del Giudice, in provincia di Isernia, in Molise. Tantissimi i vip tra gli invitati all’evento, come appare chiaro guardando le foto sui social. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Nunzia De Girolamo perde la pazienza in diretta Tv: cosa succede all’inviata

Leggi anche: Emma Marrone e Stefano De Martino, nessuno se l’aspettava: cos’è successo

Christian De Sica, le splendide nozze in famiglia: i dettagli e gli invitati vip

Maria Rosa De Sica si è sposata. Neo mamma della piccola Bianca, la figlia nata dall’amore di Christian De Sica e Silvia Verdone, è convolata a nozze con il compagno Francesco Valentini, che di professione fa l’architetto. Alla cerimonia presso il Santuario della Madonna in Saletta, nel piccolo centro molisano di Castel Del Giudice, hanno partecipato pochi intimi. Tra gli invitati molti personaggi famosi, come lo zio Carlo Verdone, regista e attore. (continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: “Un Posto al Sole”, l’amato attore ha sconfitto un tumore: il racconto della malattia

Leggi anche: Addio per sempre al famoso attore: triste annuncio

Maria Rosa, la figlia di Christian De Sica, si è sposata: chi è il compagno

Poco prima della cerimonia Christian De Sica ha postato sul suo profilo Instagram una foto in cui si vede Maria Rosa in abito da sposa, scrivendo: “Mari sposa mattiniera“. Il brillante attore ha voluto condividere poi con i suoi affezionatissimi fan il momento più commovente di tutti: il video in cui lo si vede accompagnare all’altare la sua secondogenita. De Sica ha intrattenuto poi gli ospiti cantando: era al settimo cielo, come si nota dai filmati su Instagram. L’attore si è cimentato al pianobar sulle note di ‘Fly me to the Moon’, brano reso noto da Frank Sinatra. (continua a leggere dopo le foto)

Alla cerimonia tanti personaggi famosi

Come racconta «Il Messaggero», la cerimonia si è svolta al mattino. Al termine gli invitati hanno raggiunto Castel di Sangro per un pranzo nunziale basato sulla tradizione abruzzese e preparato dallo Chef stellato Niko Romito. Diversi gli invitati noti, come dicevamo: dallo zio Carlo Verdone a Sabrina Ferilli, da Fausto Brizzi a Silvia Salis. Erano presenti anche Barbara Fumagalli e il difensore del Bologna Lorenzo De Silvestri.