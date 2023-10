Andrea Giambruno via da Mediaset. Il conduttore di “Diario del giorno” è finito nell’occhio del ciclone. Nei giorni scorsi, il noto tg satirico “Striscia la Notizia” ha mostrato alcuni fuorionda con protagonista il compagno di Giorgia Meloni. Oggi è arrivata una nuova batosta per Andrea Giambruno: la premier ha annunciato la fine della loro storia d’amore. Come se non bastasse, il conduttore potrebbe essere anche cacciato da Mediaset. (Continua…)

I fuorionda di “Striscia la Notizia”

Nelle ultime due puntate di “Striscia la Notizia” andate in onda, il noto tg satirico diretto da Antonio Ricci ha mostrato i fuorionda di “Diario del giorno” che vedono protagonista il conduttore Andrea Giambruno. Il compagno di Giorgia Meloni si complimenterebbe con la collega e sarebbe meno gentile invece con gli altri colleghi: “Per fortuna a 42 anni ho ancora i capelli, qui sono tutti pelati“. Alcuni complimenti rivolti alla collega, invece, sarebbero molto espliciti e avrebbero fatto infuriare Giorgia Meloni. La premier ha deciso di ufficializzare la fine della loro storia d’amore sui social. (Continua…)

È finita la sua storia d’amore con Giorgia Meloni

La storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno è finita. Ad annunciarlo è stata proprio la premier con un post sui social: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua”. (Continua…)

Andrea Giambruno via da Mediaset

Oltre a dire addio a Giorgia Meloni, Andrea Giambruno presto potrebbe dire addio anche a Mediaset. Stando ad un’indiscrezione lanciata da Dagospia, infatti, il noto conduttore televisivo “sarebbe già fuori” dalla rete del Biscione. Giambruno attualmente è al timone di “Diario del giorno”. Il programma va in onda ogni giorno alle 15:30. Se oggi al timone del programma non dovesse esserci Giambruno, l’indiscrezione di Dagospia sarebbe confermata.