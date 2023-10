Andrea Giambruno è un giornalista, specializzato nella scrittura di programmi televisivi. Ha lavorato in diverse produzioni andate in onda sulla rete Mediaset: da Quinta Colonna a Matrix, da Mattino 5 a Stasera Italia. Volto di Tgcom24, è stato anche conduttore di Studio Aperto. Inoltre, è conosciuto anche per essere il compagno di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 22 Ottobre 2022. In questi giorni Striscia la Notizia ha mandato in onda un dietro le quinti in cui si vede Giambruno fare dei complimenti abbastanza espliciti ad una collega, questo atteggiamente ha scatenato una vera e propria bufera. (Continua a leggere dopo la foto)

Giambruno, esplode la bufera dopo il fuorionda choc su “Striscia”

I video di Striscia la Notizia su Andrea Giambruno, il conduttore di di Rete 4 finito nel mirino del Tg satirico, hanno scatenato una vera e propria polemica. Nei filmati anche complimenti a una collega: “L’unico giudizio che conta per me è quello della Viviana, ma la bellezza di questo blu estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore, meglio oggi? Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’…Sembri una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima”. Tema per la satira di Fiorello. Le sue battute si sono concentrate sul “first gentleman” e sul Pd, per far tornare il “buonumore” alla Premier. Sempre in collegamento dal «glass di cortesia» di via di Vigna Stelluti, quartiere di Roma Nord, che lo ospiterà fino al trasloco nel nuovo spazio del Foro Italico del 6 novembre, giorno del ritorno in diretta su Rai 2 del programma mattutino, lo showman ha aperto la puntata proprio con una finta telefonata alla Meloni: “Giorgia, sei un po’ arrabbiata ancora per il servizio di ‘Striscia’ di ieri? Ma ti posso dire? Ormai si divorzia in 24 ore'”. Fiorello è intervenuto anche sullo sciopero dei mezzi di 24 ore indetto per venerdì 20 ottobre, per sdrammatizzare con una battuta sul Pd: “Domani i lavoratori dei servizi pubblici incroceranno le braccia e resteranno fermi. L’ira del PD: ‘Ci copiano i programmi!”. Dopo la battuta, sono scattate le risate a crepapelle della finta Presidente del Consiglio, “collegata” in diretta telefonica. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità sulla coppia

Giorgia Meloni, classe 1977, è una politica italiana, dal 22 ottobre 2022 Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Prima donna a capo del governo nella storia d’Italia, ha ricoperto precedentemente gli incarichi di vicepresidente della Camera dei deputati dal 2006 al 2008 e di ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi dal 2008 al 2011. È stata presidente della Giovane Italia, dopo aver ricoperto la medesima carica in Azione Giovani e Azione Studentesca. Non condividendo il supporto dato dal Popolo della Libertà al governo Monti, ne è poi uscita e ha fondato, insieme a Ignazio La Russa e Guido Crosetto, il partito Fratelli d’Italia, di cui è presidente dall’8 marzo 2014. Giorgia Meloni ha una relazione con il giornalista di TGcom24 Andrea Giambruno, da cui ha avuto una figlia di nome Ginevra, nata nel 2016.