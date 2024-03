L’Italia trema ancora, la scia sismica non si ferma

Il terremoto è una vibrazione o assestamento della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. Quasi tutti i terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sono concentrati in prossimità dei margini tra due placche tettoniche. In questi giorni l’Italia è stata investita da diversi terremoto e la scia sismica sembra non volersi arrestare. Ecco che cos’è successo in queste ore in una nota regione italiana. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Forte scossa di terremoto, grande paura

Leggi anche: Terremoto in Italia poco fa: la zona colpita

Leggi anche: Terremoto, scossa di magnitudo 5,6: dov’è successo

Leggi anche: Terremoto in Italia, paura nella notte: 7 scosse

Terremoto in provincia di Parma: magnitudo 2.9

In queste ore c’è stato un terremoto in provincia di Parma. Come riportato da The social post, nel corso della nottata tra martedì 5 e mercoledì 6 Marzo 2024 sono state registrate due scosse di terremoto. Alle ore 2.48 una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata con epicentro a 6 chilometri da Langhirano. A mezzanotte e 55 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a 7 chilometri da Calestano. Le scosse sono state sentite dai cittadini dei comuni dell’epicentro e anche a Parma.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”