Aurelio De Laurentiis sta progettando il nuovo Napoli. Il ruolo del dirigente sportivo dovrebbe essere ricoperto da Giovanni Manna, proveniente dalla Juventus. Nel ruolo dell’allenatore, invece, Calzona non dovrebbe essere riconfermato e il patron azzurro starebbe pensando addirittura a Davide Possanzini. (Continua…)

Davide Possanzini sarà il nuovo allenatore del Napoli

Dopo aver cambiato tre allenatori in una sola stagione, Aurelio De Laurentiis sta pensando al nuovo tecnico che allenerà il Napoli nella stagione 2024/2025. Calzona, infatti, non dovrebbe essere riconfermato alla guida della squadra azzurra. Nella lista del presidente De Laurentiis ci sono tanti nomi, su tutti quelli di Italiano della Fiorentina e Palladino del Monza.

Nelle ultime ore, però, è emersa prepotente un’altra candidatura. Davide Possanzini potrebbe essere il nuovo allenatore del Napoli. Il patron azzurro avrebbe sondato anche lui in questi giorni. Attualmente Possanzini allena il Mantova in Lega Pro e sta per ottenere una magnifica promozione in Serie B. Il tecnico potrebbe fare il doppio salto di categoria, allenando il Napoli in Serie A. In passato, Possanzini è stato il vice di De Zerbi al Benevento e al Sassuolo.