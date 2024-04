Antonella Di Massa, risolto in diretta a “Chi l’ha visto?” il mistero dell’auto bianca

Il caso della scomparsa e della morte di Antonella Di Massa è ancora uno degli argomenti trattati dalla trasmissione rai “Chi l’ha visto?”: conduttrice e inviati stanno facendo del loro meglio per cercare di mettere insieme i pezzi e scoprire chi ci sia dietro alla morte della donna. Nella puntata di ieri, uno degli inviati del programma ha risolto un nodo centrale delle ultime ore riguardo ad una macchina avvistata nei pressi della zona in cui la donna era stata avvistata per l’ultima volta dalle telecamere. Ecco cosa hanno scoperto.

Leggi anche: Antonella Di Massa trovata morta da “Chi l’ha visto?”: spunta una nuova ipotesi choc sul mistero

Leggi anche: Antonella Di Massa, la pesante dichiarazione dell’amica a “Chi l’ha visto?”

Il caso di Antonella Di Massa

Nella puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda ieri 3 aprile 2024, si è nuovamente trattato del caso di sparizione di Antonella di Massa. La donna era stata ritrovata in un frutteto priva di vita dopo 11 giorni di ricerche. Il rinvenimento era avvenuto proprio grazie agli inviati della trasmissione di Rai 3 i quali avevano battuto la zona per contribuire alle ricerche. Una volta terminate queste ultime, gli inviati si sono concentrati a cercare di snocciolare la vicenda unendosi alle indagini per trovare il colpevole. Proprio ieri, uno degli inviati mandati sul campo ha fatto una scoperta importante relativa ai sospetti su un’automobile ripresa dalle telecamere nella zona e nel periodo della scomparsa di Antonella Di Massa.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Chi l’ha visto?”, è bufera sui social: il dubbio dei telespettatori

“Chi l’ha visto?”: la scoperta dell’inviato sul campo

Ad un certo punto della puntata di “Chi l’ha visto?”, la conduttrice Federica Sciarelli ha mandato in onda una filmato inerente alle indagini. Il video mostrato durante la trasmissione riprendeva un’automobile bianca che entrava in un vicolo vicino alla zona in cui era avvenuto il ritrovamento di Antonella Di Massa. Le immagini avrebbero sollevato alcuni sospetti riguardo ad un eventuale coinvolgimento nell’omicidio. Poco dopo, l’inviato sul campo che si è dedicato al caso, Francesco Paolo Del Re, sarebbe riuscito a portare una svolta importante.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva