Antonella Di Massa, la pesante dichiarazione dell’amica a “Chi l’ha visto?”

Durante la trasmissione “Chi l’ha visto?“, l’amica di Antonella Di Massa. donna trovata morta a Ischia, si è lasciata andare ad una pesante dichiarazione. “Parlo a nome della famiglia…“, ha dichiarato. Le sue parole hanno lasciato tutti a bocca aperta. (Continua…)

La scomparsa di Antonella Di Massa

Antonella Di Massa è scomparsa da Ischia lo scorso 17 febbraio ed è stata trovata senza vita undici giorni dopo. Non è ancora chiara quale possa essere stata la causa della morte, per la quale bisognerà aspettare l’esito dell’esame autoptico. Da un primo esame medico esterno pare che la donna sia morte nelle 24 ore precedenti al ritrovamento. Come dichiarato durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, “l’autopsia ipotizzerebbe una morte non attribuibile a soffocamento”. Per questo motivo sarebbe stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. L’amica di Antonella, durante la trasmissione “Chi l’ha visto?”, si è lasciata andare ad una pesante dichiarazione. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)