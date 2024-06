Home | Tragico incidente all’alba, ci sono vittime: traffico in tilt

Alle prime luci di questa mattina 7 giugno, un tragico incidente si è verificato sulla tangenziale Nord di Milano. Un camion e un’auto, Vw Maggiolino, si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello causando due vittime. Traffico in tilt. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Tragico incidente all’alba, ci sono vittime

All’alba di questa mattina, un camion e un Vw Maggiolino si sono scontrati sulla tangenziale Nord di Milano, Le cause sono ancora da accertare, ma il bilancio è di due morti e due feriti gravi. Le persone coinvolte, tutti maschi hanno tra i 18 e i 25 anni. L’allarme è scattato alle 5.55 di questa mattina, sul raccordo tra A8 e A4 che da Pero porta, lungo la Statale 33 del Sempione, poco prima della galleria del Cerchiarello, in direzione Nord. Lo schianto, è avvenuto davanti al grande complesso fieristico di Rho-Pero. Dopo l’impatto l’auto si è ribaltata. (continua dopo la foto)

Le vittime

Non sono ancora state identificate le persone coinvolte nel tragico incidente, ma ad avere la peggio sono stati il conducente del Maggiolino, un ragazzo di 25 anni e l’amico seduto dietro di lui. I due sono morti sul colpo. Gli altri due ragazzi sono stati trasportati agli ospedali Niguarda e San Carlo di Milano: uno con trama cranico, addominale e agli arti, quello in condizioni più gravi, mentre il secondo, un 18enne, per un trauma al volto. La situazione è apparsa subito delicata, tanto che il 118 ha inviato sul posto gli equipaggi di due ambulanze, un’auto medica e un elisoccorso.

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la Polstrada e due ambulanze del 118. Il traffico sull’arteria è attualmente intenso per diversi chilometri.